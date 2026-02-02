Matías Vecino, confirmado como segundo refuerzo invernal del Celta: experiencia para la medular de Claudio Giráldez

El internacional uruguayo Matías Vecino (34 años) está a punto de convertirse en el segundo fichaje del Celta de Vigo en el mercado de invierno 2026, tras haber llegado a un acuerdo con la SS Lazio para su traspaso a la entidad gallega. El centrocampista aterrizó esta mañana en Vigo y pasará reconocimiento médico este lunes, antes de firmar su contrato y ser presentado oficialmente como nuevo jugador celeste. La llegada del centrocampista coincide en el tiempo con la salida de Bryan Zaragoza, quien se marcha a la Roma.

Un refuerzo con experiencia y polivalencia

Vecino llega al RC Celta de Vigo con un perfil ideal para reforzar el centro del campo tras las bajas de Fran Beltrán (Girona) y Bryan Zaragoza (Roma). Con una dilatada trayectoria en la Serie A italiana, el uruguayo aporta experiencia, jerarquía y equilibrio tanto en tareas defensivas como en la construcción del juego.

En la presente temporada 2025/26 con la Lazio, Vecino ha disputado 13 partidos y acumulado 599 minutos, aportando dos asistencias y dejando muestras de su importancia en el medio campo cuando ha estado disponible.

Trayectoria sobresaliente en Italia y selección

Formado en Uruguay en Central Español y Nacional, Vecino emigró al fútbol europeo en 2013 y ha construido una carrera sólida en la Serie A defendiendo las camisetas de Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter de Milán (pagaron 24 millones por él en 2017) y Lazio. Con más de 300 partidos en la máxima categoría italiana, combina físico (1,87 m), visión de juego y capacidad de recuperación, un perfil que encaja con las necesidades tácticas de Claudio Giráldez.

Además, el centrocampista ha sido un referente con la Selección de Uruguay, acumulando cerca de 70 internacionalidades e incluso participando en mundiales, lo que refuerza su aportación a nivel competitivo y de liderazgo.

Papel en el Celta: cubrir bajas y aportar equilibrio

La llegada de Vecino responde directamente a la petición del técnico Claudio Giráldez, que necesitaba un mediocentro defensivo y con experiencia tras la salida de Beltrán y Damián. Su incorporación busca mejorar la solidez defensiva y dar equilibrio al equipo celeste en el tramo decisivo de la temporada.

Vecino es titular en experiencia frente a otros medios del Celta, y su calado en el vestuario —por trayectoria y conocimiento táctico— puede ser clave para un equipo que ronda los puestos europeos en La Liga EA Sports.

Segundo refuerzo tras la llegada de Fer López

Este fichaje se produce después de que el Celta ya anunciara la incorporación de Fer López, mediapunta internacional sub-21 que regresa cedido desde el Wolverhampton Wanderers para reforzar el ataque y la creación.

Con Vecino, el Celta no solo suma músculo y experiencia, sino que demuestra ambición para dar continuidad al proyecto de Giráldez y mantener el ritmo competitivo a mitad de tabla hacia arriba en la liga española.