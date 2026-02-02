En Directo
Directo | Últimas horas del mercado de fichajes
Este lunes a medianoche cierra el mercado de fichajes de LaLiga y todavía hay varios clubes intentando cerrar algunas salidas y llegadas
Este lunes a medianoche cierra el mercado de fichajes de LaLiga y todavía hay varios clubes intentando cerrar algunas salidas y llegadas. Otros, aparentemente satisfechos con su plantilla, aguardan a los últimos instantes a la espera de oportunidades sorpresa o negociaciones congeladas. No te pierdas los últimos movimientos que se están produciendo en Europa y especialmente que afectan a LaLiga.
Directo | Últimas horas del mercado de fichajes:
Problemón en el Girona... y en el Barça
Ter Stegen se rompe y podría regresar al conjunto culé, empujando al Girona al mercado en busca de otro portero. O no. Lee la noticia completa, aquí.
El Hellas Verona destituye a Paolo Zanetti
El Hellas Verona destituyó este lunes al italiano Paolo Zanetti como técnico del primer equipo, después de la goleada encajada ante el Cagliari (4-0) en la última jornada. "El Hellas Verona anuncia que ha relevado a Paolo Zanetti de sus funciones como entrenador del primer equipo. El club 'gialloblù' agradece a Zanetti y a su equipo el trabajo realizado durante la última temporada y media y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras profesionales", informó el club veronés.
Zanetti deja al Verona colista de la Serie A con 14 puntos, a 4 de una salvación que marca el Lecce. Solo 2 victorias en la temporada, 8 empates y 13 derrotas. Por el momento, el entrenador del segundo equipo, Paolo Sammarco, se hará cargo del los entrenamientos. Es la segunda destitución en el fútbol italiano en las últimas 24 horas, pues el domingo fue despedido Alberto Gilardino del Pisa.
¿Sorloth a la Juventus?
'La Gazzetta dello Sport' afirma que la Juventus tiene a Sorloth marcado como el 'Plan B' por si Kolo Muani no sale del Tottenham. En Italia aseguran que el club colchonero no se cierra a una venta si ofrecen 25 millones de euros. En Turín prefieren una cesión con opción de compra, pero si no es obligatoria, raro sería que los madrileños dejaran salir a su máximo goleador en LaLiga (7 goles empatado con Julián Álvarez). Todo puede pasar...
Última hora de la operación salida con Raba y Santamaría
Los dos futbolistas en la rampa de salida del Valencia CF entrenan con normalidad, señal de que a esta hora del lunes no hay ninguna negociación avanzada por ellos. Lee la noticia completa, aquí.
El Arsenal busca un recambio para el lesionado Mikel Merino
La importancia de Mikel Merino en el Arsenal es incuestionable. El navarro es uno de los mejores centrocampistas de Europa y su ausencia puede pesar mucho para los planes de Arteta e incluso alerta a Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026. El Arsenal ya ha movido sus hilos para buscar recambio al canterano osasunista: El primero es salir: Sandro Tonali. Sin embargo, en Inglaterra las informaciones distan de confirmar acercamientos directos, en tanto en cuanto se cree que el Newcastle no aceptaría ninguna oferta a estas alturas por el futbolista italiano.
Kanté regersa a Europa
Con la continuidad de Karim Benzema en el aire, el Al Ittihad pierde a una pieza clave: N'Golo Kanté. El pivote francés regresa a Europa de la mano del Fenerbahçe para prepararse de cara al Mundial. Dejará unos 5 millones de euros en las arcas del club saudí. Baja importantísima.
Upamecano se pone en el mercado
Tenemos lío. El futuro de Dayot Upamecano es el gran culebrón del momento en Alemania. El central del Bayern Múnich no renueva y termina contrato este verano. Parecía que podía ampliar su continuidad durante el día de ayer, fecha límite que, según la prensa alemana, el cuadro bávaro le señaló para tomar una decisión. Las declaraciones de Uli Hoeness no invitan al optimismo: "Me alegraría enormemente que Dayot Upamecano decidiera quedarse en el FC Bayern. Sé que él y su familia se sienten muy cómodos en Múnich. Sin embargo, temo que sus agentes hagan todo lo posible para convencerlo de irse. Estoy consternado”.
El Betis pesca en México
El Real Betis y el América mexicano han acordado el traspaso al equipo sevillano del centrocampista español Álvaro Fidalgo. El futbolista nacido en Oviedo el 9 de abril de 1997 y formado en las canteras de Real Oviedo, Sporting de Gijón o Real Madrid, ha firmado un contrato con la entidad bética hasta 2030.
Matías Vecino, al Celta
El internacional uruguayo Matías Vecino, futbolista del Lazio, será el segundo refuerzo invernal del Celta y llega para cubrir la marcha de Fran Beltrán. Lee la noticia completa, aquí.
Bryan Zaragoza, a la Roma
El extremo Bryan Zaragoza viajó esta noche pasada a Italia para cerrar su fichaje por la Roma, que pagará algo más de dos millones de euros al Celta por el traspaso del futbolista, que jugaba en Balaídos cedido por el Bayer Múnich. El internacional español, que este domingo ya no jugó con el equipo celeste en Getafe, llegó alrededor de la una de la madrugada a la capital de Italia, y hoy por la mañana pasará el reconocimiento médico con el conjunto romano. Dejó claro que su mejor momento deportivo lo vivió al poco de llegar a Osasuna, pero antes de culminar la primera vuelta tuvo una lesión que le frenó en seco y nunca más volvió a rendir a dicho nivel. El Celta, agitador del mercado en las últimas horas tras recuperar a Fer López, tiene más asuntos pendientes.
- Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas
- Final | El Valencia se hunde ante un robo arbitral
- Alineaciones oficiales del Betis - Valencia
- Escándalo en La Cartuja: el árbitro se inventa un penalti contra el Valencia
- Corberán habla del penalti, el cambio de Santamaría y el descarte de Raba
- Jude Bellingham se lesiona en el Real Madrid - Rayo: tiempo de baja y ausencia segura ante el Valencia CF
- Un Valencia CF que mereció más cae en La Cartuja con un arbitraje escandaloso
- El 1x1 de los jugadores del Valencia ante el Betis