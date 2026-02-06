¿Nuevo equipo para Sergio Ramos tras ser rechazado por el Sevilla?

Sergio Ramos se resiste a colgar las botas. Por lo menos de manera definitiva. A sus 39 años, siendo uno de los mejores defensas de la historia, se ofreció para volver al Sánchez Pizjuán este mercado invernal como agente libre y, según el periodista Roberto Gómez, jugando gratis (cobrando el mínimo legal de LaLiga, se entiende).

Sin equipo desde que decidió abandonar el Rayados de Monterrey, quiere dar un último coletazo en el mundo del fútbol antes de ponerse la corbata. Su intención habría sido la de disputar los últimos meses como capitán del Sevilla FC como paso previo a ser presidente de la entidad sevillana. Del Nido Jr se habría negado en rotundo, consciente de que pronto dejará de ser presidente de la entidad que lidera con polémica y juicios mediante.

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, junto al futbolista Sergio Ramos / EFE

Sergio Ramos, ¿a Francia?

Ante tal rechazo, siempre según Roberto Gómez, Sergio Ramos estaría cerca de aceptar la oferta del Olympique de Marsella. El histórico cuadro galo marcha en estos momentos tercero en la Ligue 1. Aguerd, Balerdi y Pavard son los habituales centrales titulares en una línea de tres, la preferida por Roberto de Zerbi y en la que encajaría a la perfección Ramos. ¿Fichará finalmente por el Marsella?