El Barcelona ficha a Tavares

El FC Barcelona continúa con su política de firmar jóvenes promesas antes de que irrumpan en la élite para evitar pagar traspasos multimillonarios. En los últimos meses el conjunto azulgrana ha realizado numerosas operaciones de este tipo, buscando el nuevo 'Pedri' o al nuevo 'Lamine Yamal', jóvenes con mucho talento que terminen de foguearse en La Masía. En ese sentido el club catalán está cerca de cerrar un nuevo fichaje en las próximas horas.

Según adelantó SPORT la pasada semana, el Barcelona tiene atado el fichaje de Ajay Tavares, que ya ha aterrizado en Barcelona este lunes. Ahora el joven jugador del Norwich City pasará las pertinentes pruebas médicas antes de certificar su fichaje por el FC Barcelona.

Noticias relacionadas

El futbolista, de 16 años, es una de las grandes promesas del fútbol inglés y ya ha liderado a los 'three lions' tanto en la Sub-15 como en la Sub-16. Aunque muchos clubes de la Premier League suspiraban por sus servicios, finalmente ha sido el FC Barcelona el que se ha llevado el gato al agua, con el beneplácito de la FIFA, que ha aceptado la transferencia al tratarse de un jugador menor de edad.