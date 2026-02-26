El Sevilla cierra el fichaje de Mercado, su traspaso más caro en dos años
El conjunto andaluz ha adquirido los derechos federativos del internacional ecuatoriano, que llegará al Sánchez Pizjuán en verano
El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado este jueves un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado, aunque ha apuntado que su incorporación tendrá lugar la próxima temporada.
El club hispalense confirmó que centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026-27. La cantidad que abona el cuadro del Sánchez Pizjuán ronda los seis millones de euros.
Patrik Mercado, joven promesa de Ecuador
Mercado, de 22 años, ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor centrocampista ofensivo en los premios 'EL PRO 2025' de Ecuador. En dicha temporada 2024-25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias en 48 partidos. Además, ya ha disputado tres encuentros como internacional absoluto con Ecuador, todos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
