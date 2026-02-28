El Alavés ya tiene favorito si se va Coudet: Quique Sánchez Flores

El futuro del banquillo del Deportivo Alavés empieza a moverse antes de tiempo y en un momento muy delicado para el cuadro babazorro. En Vitoria se respira inquietud después de la derrota ante el Levante UD, que ha intensificado la tensión clasificatoria, pero lo que realmente ha agitado el entorno albiazul es el interés de River Plate en Eduardo “Chacho” Coudet.

El técnico argentino negó tajantemente en la previa ante los granota cualquier contacto con el conjunto millonario: "Tengo cuatro hijos y les juro por ellos que nadie de River se comunicó conmigo ni con mi representante. Lo digo para que quede claro y no quede como una cuestión que se puede ocultar. Conociendo cómo se maneja la directiva de esa institución, no creo que se hayan comunicado con nadie por una cuestión de respeto a un entrenador diferente que se despide hoy". Sin embargo según ha publicado El Correo, el club bonaerense ya habría contactado con el representante del entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo. River busca un perfil competitivo, con carácter y experiencia internacional y Coudet encaja.

El Alavés estudia alternativas ante la incertidumbre en su banquillo. / EFE

El Alavés prepara el sustituto de Coudet

Con el equipo en una posición delicada, coqueteando con los puestos de descenso, la dirección deportiva ya ha comenzado a valorar escenarios. Y el nombre que más gusta es el de Quique Sánchez Flores. El ex del Valencia CF es sinónimo de experiencia en contextos complicados como demostró en su última etapa en el Sevilla FC. Quique ha dirigido a múltiples equipos en Primera División y sabe manejar vestuarios bajo presión; Atlético, Sevilla, Valencia... Su último trabajo fue en el Sevilla FC en la temporada 2023-24, donde asumió un proyecto inestable y trató de reconducirlo en medio de turbulencias institucionales y deportivas.

Su perfil gusta en Mendizorroza por varios motivos. Primero, por su conocimiento profundo de LaLiga. Segundo, por su capacidad para organizar equipos desde la solidez defensiva. Y tercero, porque es un técnico acostumbrado a trabajar con plantillas ajustadas y bajo exigencia máxima.

El Alavés necesita estabilidad, necesita puntos y necesita un entrenador que garantice orden inmediato si finalmente Coudet decide aceptar la propuesta de River. El contexto no es sencillo. La plantilla albiazul ha mostrado irregularidad durante la temporada más allá de sentirse sólido en Mendizorroza. El Alavés ha competido bien en tramos concretos, pero le ha faltado continuidad. La derrota ante el Levante dejó señales preocupantes, especialmente en la gestión del partido.

En ese escenario, Quique Sánchez Flores representa una apuesta conservadora pero segura y que entiende que, en una lucha por la permanencia, cada punto es oro.

Quique Sánchez Flores, en su última etapa en el Sevilla, experiencia clave que valora el Alavés. / EFE

Quique Sánchez Flores, relacionado con el Valencia CF por si caía Corberán

Además, su nombre no es ajeno a la actualidad valencianista. Durante la temporada llegó a sonar como posible relevo de Carlos Corberán en el Valencia CF en caso de crisis profunda. Finalmente no se concretó, pero su perfil sigue siendo valorado en distintos despachos del fútbol español.

Noticias relacionadas

En una de sus participación como comentarista deportivo en El Partidazo de COPE, el presentador, Juanma Castaño le cuestionó por esta posibilidad: ¿El Valencia ha contactado contigo? En caso afirmativo, ¿cogerías al equipo? No era la primera vez que le preguntaban esto y probablemente no será la última, pero Quique Sánchez Flores fue tan prudente como casi siempre y su respuesta no dio pie a más que suposiciones: "Muchas gracias pero no te voy a contestar"