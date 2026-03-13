La gran venta que prepara Florentino Pérez para reconstruir el Real Madrid el próximo verano con fichajes: directo a la Premier por una millonada

El Real Madrid está muy vivo tanto en LaLiga como en Champions. La dimisión de Xabi Alonso no sirvió para mejorar el equipo, pero sí que se ha mantenido parecido con Arbeloa en el banquillo. Las lesiones siguen lastrando igual y el rendimiento de los jugadores sigue sin ser óptimo, pero en el club blanco son plenamente conscientes de que se pueden ganar títulos también de esta manera. De todas formas, este verano toca realizar un importante lavado de cara por el que se empezará por quitarse fichas altas de jugadores como Alaba y quizá Rüdiger o Carvajal, los tres en su último año de contrato. Otros como Fran García, Mendy, Ceballos, Rodrygo o incluso Vinícius podrían salir también, pero el que tiene más papeletas de ser el primero es Camavinga.

El futuro de Eduardo Camavinga vuelve a situarse en el centro del debate en el Real Madrid. El centrocampista francés, considerado durante años uno de los grandes proyectos del club blanco, podría salir del Santiago Bernabéu en el próximo mercado de verano si llega una oferta convincente. En Valdebebas no descartan escuchar propuestas por el jugador de 23 años, especialmente ante el creciente interés de varios gigantes europeos. La Premier League, con varios equipos adinerados por castigo, sería la opción más viable.

La Premier, destino más probable

Según diversas informaciones recientes, el Real Madrid estaría dispuesto a estudiar ofertas por Camavinga a partir de los 50 millones de euros, una cifra que serviría como punto de partida en una hipotética negociación. En la Premier League ya habrían mostrado cierto interés clubes como Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea o Liverpool, mientras que el Bayern también sigue su situación.

La decisión no sería exclusivamente deportiva. El club valora la versatilidad del internacional francés (capaz de jugar como mediocentro, interior o incluso lateral izquierdo), pero también considera que su evolución en las últimas temporadas no ha sido tan explosiva como se esperaba cuando llegó desde el Rennes en 2021.

El jugador del Benfica Evangelos Pavlidis (izda) pelea por el balón con el jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga / Sergio Pérez / EFE

Además, la fuerte competencia en el centro del campo merengue complica su protagonismo. Jugadores como Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde o incluso jóvenes talentos emergentes han reducido el espacio competitivo en la rotación del mediocampo. En un club acostumbrado a optimizar su plantilla y mantener un equilibrio económico, una venta millonaria podría convertirse en una operación estratégica. De todas formas, todo dependerá en parte de los refuerzos que se firmen para la sala de máquinas.

El Real Madrid tampoco contempla una salida obligatoria. Camavinga sigue siendo un futbolista valorado dentro del vestuario por su energía, capacidad de recuperación y polivalencia táctica. Sin embargo, el club entiende que si llega una propuesta elevada, la operación podría beneficiar a ambas partes: permitiría al jugador buscar mayor protagonismo y al club reforzar otras posiciones del equipo.

Las estadísticas de Camavinga en la temporada 2025/26

En lo que va de la temporada 2025/26, Eduardo Camavinga ha tenido un papel irregular en el Real Madrid debido a rotaciones y algunos problemas físicos. En LaLiga ha disputado 19 partidos, con 1 gol y alrededor de 1.052 minutos, participando principalmente como interior o mediocentro en el sistema del equipo. En competiciones europeas también ha sumado minutos relevantes: en la Champions League acumula 9 encuentros, 1 gol y 1 asistencia, con una precisión de pase cercana al 88%, reflejo de su fiabilidad en la circulación del balón.

Camavinga saluda a Sadiq antes de empezar el partido ante la mirada sonriente de Santamaría / LaLiga

Aunque sus cifras ofensivas no son especialmente altas, su aportación se mide más en el trabajo de contención, la presión y la capacidad para recuperar balones en zonas intermedias del campo. No obstante, su participación total ha sido menor que en campañas anteriores, algo que alimenta el debate sobre su futuro dentro de la plantilla blanca. Como dato ilustrativo, su valor de mercado según Transfermarkt es de 50 millones de euros, aunque hace año y medio alcanzó los 100.

Con contrato hasta 2029 y todavía margen de crecimiento, el caso Camavinga podría convertirse en uno de los grandes focos del próximo mercado de fichajes del Real Madrid. Si finalmente llega una oferta potente desde Inglaterra o Alemania, el verano de 2026 podría marcar el final de su etapa en el Bernabéu.