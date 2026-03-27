El FC Barcelona quiere fichar al jugador revelación de LaLiga... pero le piden la cláusula y el Real Madrid puede entrometerse

El buen trabajo de Braulio Vázquez a la hora de reclutar algunos jugadores tiene su efecto directo sobre el césped, donde el rendimiento es más que aceptable. Además, la revalorización de alguno de ellos es tan llamativa que son muchos los clubes que llaman a las oficinas de Osasuna para empezar a entablar negociaciones. Más allá de los goles de Budimir, el primer impacto de Galán o el renacer de Boyomo tras la copa África, Víctor Muñoz está acaparando los focos en los últimos meses. Tal es su rendimiento que De la Fuente le ha convocado para jugar con la Selección.

Ya en el pasado mercado de invierno hubo llamadas desde la Premier League para intentar fichar al veloz atacante rojillo, pero la negativa fue tajante. En verano, si todo sigue igual, será más complicado retenerle en El Sadar. Igual ni una hipotética clasificación a competición europea lograría frenar su marcha. Ni eso, ni los 40 millones de cláusula que tiene con Osasuna. Y es que se vienen varios cambios en el equipo. Asumiendo una muy posible salida de Boyomo por 20 kilos, la misión será fichar un sustituto de garantías, además de retener a Galán en la izquierda y reforzar otras zonas del campo.

Víctor Muñoz, marcando de cabeza / EFE

Víctor Muñoz, de 22 años, está siendo el jugador revelación de LaLiga. Tras su paso por el fútbol base del Barça se marchó a la cantera del Real Madrid, donde fue quemando etapas hasta que el pasado verano los rojillos abonaron 5 millones de euros por hacerse con el 50% de sus derechos. El caso es que el cuadro presidido por Florentino Pérez se guarda una opción de recompra en las próximas tres campañas, con la letra pequeña de que no podría ser para revenderlo de manera automática.

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Regresando a los 40 millones de su cláusula, no hay ninguna posibilidad de que el Barça lo abone, sabiendo además que casi la mitad irá para el Real Madrid. Según 'El Chiringuito', la dirección deportiva tiene marcado el nombre del atacante en rojo. Las intenciones de los del Camp Nou pasan por una negociación con jugadores por medio, rebajando así la cifra de traspaso, pero los navarros prefieren el dinero contante y sonante, por lo que apuntan a la cláusula como base, sabiendo que es muy probable que algún club de la Premier esté más que dispuesto a asumirla.