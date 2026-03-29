El Barça enfría el regreso de Xavi Simons y prioriza su proyecto de cantera

Según ha informado Sport, el FC Barcelona ha tomado una decisión clara respecto al posible regreso de Xavi Simons: el club no contempla su fichaje en este momento, a pesar de los crecientes rumores durante el parón de selecciones que lo situaban nuevamente en la órbita azulgrana.

Un contexto que alimenta los rumores

La complicada temporada del Tottenham Hotspur ha sido clave para disparar las especulaciones. Eliminados de la Champions y lejos de sus objetivos en liga, la posibilidad de una reestructuración en Londres ha puesto a varios jugadores en el escaparate.

Xavi Simons mediapunta del Tottenham / EFE

Simons, a sus 22 años, se ha consolidado como un mediapunta de gran proyección, lo que ha llevado a que varios clubes sigan de cerca su situación. Su pasado en La Masía añade un componente emocional a la operación que ha seducido a parte del entorno culé.

El precio, primer gran obstáculo

Uno de los principales motivos del rechazo del Barça es el económico. El fichaje del jugador por el Tottenham rondó los 60 millones de euros, y su salida no sería barata. Las cifras actuales apuntan a una operación cercana a los 45 millones, un coste que en el club consideran elevado dadas las limitaciones financieras actuales.

La dirección deportiva trabaja con un margen ajustado y prioriza inversiones estratégicas, lo que deja fuera operaciones que no se consideran imprescindibles.

Un mensaje claro hacia La Masía

Más allá del aspecto económico, el Barça también ha valorado el impacto simbólico del fichaje. Simons abandonó el club en su etapa formativa para fichar por el Paris Saint-Germain, y su regreso mediante un traspaso millonario podría interpretarse como una contradicción en la apuesta por la cantera.

Xavi Simons con la selección neerlandesa / EFE

La actual política deportiva busca reforzar el talento interno y premiar a los jugadores que han seguido el camino formativo dentro del club. En este sentido, su vuelta no encajaría con el mensaje que se quiere transmitir.

Prioridades deportivas en otras posiciones

El área deportiva también considera que la mediapunta y las posiciones ofensivas ya cuentan con alternativas dentro de la plantilla. Por ello, el foco está puesto en otras necesidades más urgentes.

Entre ellas destaca la situación de Marcus Rashford, cuya posible continuidad o fichaje definitivo podría marcar parte de la planificación ofensiva. Su cláusula, cercana a los 30 millones de euros, representa una oportunidad más accesible dentro del mercado actual.

Mingueza defiende a Marcus Rashford durante el pasado Celta-Barça / VALENTÍ ENRICH

Un mercado abierto pero con criterio

El Barça no cierra la puerta a movimientos en verano, pero mantiene una postura prudente y alineada con su realidad económica y deportiva. El caso de Xavi Simons refleja una estrategia clara: evitar operaciones costosas que no encajen plenamente en el proyecto.

En este escenario, en el FC Barcelona tienen claro que existen otras demarcaciones que requieren una atención más inmediata que la mediapunta. La búsqueda de un delantero centro que garantice goles y ofrezca alternativas ofensivas se sitúa como uno de los grandes objetivos de cara al próximo mercado, especialmente pensando en el relevo y la gestión de minutos en la parcela ofensiva. Esta necesidad estratégica refuerza la idea de que cualquier inversión importante deberá ir destinada a posiciones consideradas clave para el equilibrio y la competitividad del equipo.

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Mientras tanto, el club seguirá atento a las oportunidades que surjan, pero siempre bajo una premisa firme: construir un equipo competitivo sin renunciar a su identidad.