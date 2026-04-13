El Real Madrid ficha a la perla de la cantera del Castellón

La semana pasada cumplió 18 años, pero ya sabe que el curso que viene arrancará una nueva aventura deportiva en el Real Madrid. Lo hará en el juvenil, con la idea de poder dar un salto pronto al Castilla. Fran Santamaría es una de las perlas de la cantera del Castellón y este curso ha estado a caballo entre el División de Honor y el Castellón B.

El delantero ha anotado con los primeros 13 goles en 17 partidos, mientras que con el filial ha anotado dos goles vitales en los minutos residuales que le ha dado el técnico. El primero sirvió para salvar un agónico empate ante el Terrassa y el segundo para lograr la victoria en casa del Reus. Ha quedado claro que con él, el equipo logra más puntos.

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Pago íntegro de la cláusula

Según 'SER Castellón', el Real Madrid ha abonado la cláusula de rescisión del joven talento para reclutarlo de cara al próximo verano.