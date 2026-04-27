Nuevo equipo para el histórico José Callejón seis años después de ofrecerse al Valencia CF

El fútbol siempre deja espacio para las segundas oportunidades, incluso cuando parecía que todo estaba escrito. Además, el dinero no es lo único que pesa, ya que el aspecto emocional puede decantar una decisión u otra. José Callejón ha decidido volver a vestirse de corto a los 39 años, apenas unos meses después de haber puesto punto final a su carrera profesional. Su nuevo destino no está en la élite europea ni en un gran estadio, sino en casa: el modesto Puerto de Motril.

El atacante motrileño, con pasado en clubes como el Real Madrid, Espanyol o Napoli entre otros, debutó este fin de semana con el conjunto granadino, que milita en la Segunda división andaluza. Y lo hizo con victoria por 1-0 frente al Montefrío CF, en un encuentro que alimenta las aspiraciones de ascenso del equipo.

Lejos del foco mediático que marcó su carrera durante más de una década, Callejón regresa por motivos muy distintos: el compromiso personal. Según el presidente del club, Francis Domínguez, su decisión responde a la amistad que mantiene con varios miembros del equipo, lo que le ha llevado a comprometerse hasta final de temporada. Hay que recordar que en 2020 fue el entorno del propio jugador quien se lo ofreció al Valencia CF, que desestimó la operación.

José Callejón, con el Napoli / EFE

De la retirada al regreso inesperado

Hace apenas un año, el futbolista colgaba las botas tras su etapa en el Marbella, poniendo fin a una carrera de más de 700 partidos oficiales y un palmarés notable: una Liga, una Supercopa de España, dos Copas de Italia y una Supercopa italiana. Además, dejó una huella imborrable en Italia, donde se convirtió en el máximo goleador español histórico de la Serie A, con 52 goles.

Su regreso, por tanto, no responde a una ambición deportiva convencional, sino a algo más emocional: volver a jugar en su tierra, en un entorno cercano y con un objetivo humilde pero ilusionante.

El estreno no pudo ser mejor. Victoria por la mínima y sensaciones positivas en un equipo que lucha por ascender a Primera andaluza. A pesar de la categoría, la presencia de un jugador con su experiencia supone un impulso competitivo y anímico difícil de cuantificar.

Trayectoria de José Callejón