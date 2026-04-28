Sergio Canales se despide de México y los rumores apuntan a un regreso a España

Un clásico del fútbol español y ex del Valencia CF pone punto y final a otra etapa en el fútbol. Sergio Canales termina su vinculación con el Rayados de Monterrey tal y como ha anunciado en redes sociales el club de la Liga MX.

De hecho el propio Canales ha contestado a ese mensaje de Rayados, demostrando su gratitud por su tiempo en el equipo con un extenso mensaje: "Por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más duros. Gracias".

Canales cierra una etapa en el equipo mexicano que ha durado tres años. El cántabro llegó a Monterrey procedente del Real Betis en el verano de 2023. Allí Canales ha sido un jugador importante y diferencial, dejando grandes goles y también números. El mediocentro ha participado en 118 partidos con Rayados, anotando 46 goles y repartiendo 22 asistencias. Unos números nada desdeñables y que demuestran que todavía está en un gran estado de forma.

¿Cuál es el futuro de Sergio Canales? ¿Regreso a España... con el Racing de Santander?

Desde hace tiempo se ha relacionado a Canales con su pasado. En los últimos tiempos en Santander sueñan con un regreso de Canales al Racing años después. La buena dinámica del conjunto del Sardinero, que lleva dos temporadas luchando por el retorno a Primera División, ha aumentado los rumores. Pero este año parece que la cosa va más en serio que nunca, todo y que, el Racing domina la clasificación de LaLiga Hypermotion.

Así pues desde El Horizonte, un diario de Monterrey, se asegura que Canales volvería al Racing de Santander e incluso se especula con que ya tendrían un acuerdo cerrado. De hecho especifican que el genial jugador cántabro haría un gran esfuerzo salarial para volver al club con el que se dio a conocer.

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Tome la decisión que tome, desde luego, Canales ha demostrado que sigue siendo un jugador de primer nivel capaz de dirigir al equipo y de aportar goles importantes en cualquier club.