Confirmada la primera venta del FC Barcelona
El club blaugrana recibirá 11 millones por una de las últimas perlas de la Masia
El jugador en propiedad del FC Barcelona, Ansu Fati, se quedará en el Mónaco, el equipo del Principado ejecutará la cláusula de 11 millones que se incluía en su acuerdo de cesión según informa Fabrizio Romano.
El conjunto catalán se guardará un porcentaje aún desconocido de futura venta para no perder el control total del extremo.
Ansu Fati deslumbró en su debut como barcelonista, el habilidoso extremo maravilló al mundo del fútbol, irrumpiendo como una de las grandes estrellas del futuro.
Su meteórica progresión se vio truncada cuando en noviembre de 2020 sufrió una rotura de menisco interno en su rodilla izquierda, lo que le hizo someterse a 4 cirugías y le obligo a estar más de 300 días de baja.
En busca de nuevas oportunidades Ansu se marchó al Brighton cedido para intentar volver a su mejor nivel, pero dicho préstamo no salió demasiado bien, su rendimiento en Inglaterra se tradujo en 27 apariciones y 5 goles, el propio club decidió no quedarse con sus servicios y volvió al equipo catalán.
Su rendimiento en el AS Mónaco
Parece que Ansu Fati poco a poco va recuperando el nivel que mostró en sus primeros años con el Barcelona. En Ligue 1 ha logrado ponerse en 2 dígitos goleadores con 10 tantos en 28 partidos. En la Champions League también ha logrado anotar 1 gol ante el Brujas.
Estos números han hecho que el conjunto del Principado confíe en él y abone la cláusula de 11 millones para hacerse con su propiedad.
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