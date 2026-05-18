¿Punto y final de Guardiola en el Manchester City? Así lo aseguran en inglaterra

¡Bombazo inesperado! Pep Guardiola ha decidido poner punto y final a su larga etapa en el Manchester City. Aunque en los últimos meses era un rumor que había ganado fuerza no ha sido hasta ahora cuando parece que Guardiola tiene claro su futuro. Segun asegura el Daily Mail, Guardiola dejará el banquillo del Etihad Stadium esta misma temporada a pesar de que le resta una más de contrato en Mánchester.

El citado medio indica que el partido frente al Aston Villa será el último de Guardiola con el City. De hecho van más allá y especulan con la posible llegada de Enzo Maresca como sustituto del español.

Guardiola deja un amplio legado en el Manchester City

El entrenador de Santpedor ha dirigido 591 partidos al frente del cuadro del Etihad. Guardiola ha transformado radicalmente la filosofía y la historia del City, convirtiéndolo en un grande de la Premier League y conquistando la ansiada Champions League. Así pues Guardiola deja a su paso seis Premier League, tres FA Cup, cinco EFL Cup, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes

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