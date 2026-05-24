El Barça busca repetir la 'fórmula Lewandowski' con Harry Kane como gran objetivo del verano

El adiós de Robert Lewandowski al FC Barcelona deja mucho más que un vacío emocional en el vestuario azulgrana. El delantero polaco se despidió oficialmente del club y de LaLiga con un gol en Mestalla, cerrando su etapa culé con 120 tantos y convirtiéndose en una de las referencias ofensivas más importantes de la última década en el fútbol español. Su despedida, reconocida incluso por parte de la afición valencianista, obliga ahora a la dirección deportiva liderada por Deco a acelerar la búsqueda de un nuevo ‘9’ para liderar el ataque blaugrana.

Con la salida del internacional polaco, el Barça afronta el verano con apenas Ferran Torres como delantero centro natural de la plantilla. Una situación que convierte la incorporación de un atacante en prioridad absoluta dentro de la planificación deportiva. En las oficinas del club hace meses que se trabaja en diferentes perfiles y nombres como Julián Álvarez o Joao Pedro aparecen entre las alternativas mejor valoradas para reforzar la delantera azulgrana.

Harry Kane encaja en el perfil que busca el Barça

En las últimas semanas, uno de los nombres que más fuerza ha ganado alrededor del entorno culé es el de Harry Kane. El delantero inglés viene de firmar una temporada extraordinaria con el FC Bayern Munich, alcanzando los 61 goles entre todas las competiciones y consolidándose como uno de los atacantes más determinantes del panorama europeo.

Harry Kane celebra uno de los goles de la final de la Pokal / FC Bayern

En el Barça consideran que Kane representa un perfil muy similar al que ofrecía Lewandowski cuando aterrizó en el Camp Nou procedente del conjunto bávaro: experiencia, liderazgo, capacidad goleadora inmediata y rendimiento asegurado a corto plazo. A sus 32 años, el internacional inglés todavía mantiene un nivel competitivo altísimo y encajaría como una solución inmediata para un equipo que necesita gol y jerarquía ofensiva.

Sin embargo, desde Alemania el mensaje es rotundo. Según declaraciones recogidas por el diario alemán Bild, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, descartó cualquier posibilidad de negociar la salida de Kane y aprovechó para lanzar un mensaje directo al club azulgrana: “Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El FC Bayern es un club que compra, no que vende. ¿Si se va a quedar? Sí, y el Barcelona de todos modos no tiene dinero”.

El Bayern blinda a sus estrellas y frena cualquier rumor de salida

El Bayern no solo quiere retener a Kane, sino también blindar a todas sus grandes figuras de cara a la próxima temporada. El delantero inglés tiene contrato hasta junio de 2027 y, según Transfermarkt, mantiene un valor de mercado cercano a los 65 millones de euros, una cifra muy elevada para la delicada situación financiera azulgrana.

Tras conquistar la Pokal con un ‘hat-trick’ decisivo, el propio Kane rebajó la tensión sobre su futuro en declaraciones difundidas por Sky Germany: “No es el momento de hablar de eso ahora, pero no hay pánico. Queríamos mantener conversaciones hasta el final de la temporada y todavía tenemos un Mundial por jugar. Pero todo el mundo sabe cuánto disfruto aquí. La situación es tranquila”.

Mientras tanto, la presencia de José Mourinho en la final copera también disparó los rumores sobre un posible interés del Real Madrid en Michael Olise. No obstante, el Bayern volvió a mostrarse inflexible. Uli Hoeness respondió con ironía al supuesto interés madridista y el director deportivo Max Eberl fue todavía más contundente. Según recogió Sky Sports Alemania, el ejecutivo alemán aseguró: “¿Olise al Real Madrid? No, simplemente no… Ninguna posibilidad. Tenemos un proyecto a largo plazo y Michael se siente muy cómodo aquí”.

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El mercado apenas acaba de comenzar, pero en el Barça ya saben que reemplazar a Lewandowski será una de las operaciones más importantes y complejas del verano. La dirección deportiva continúa sondeando opciones para encontrar un delantero capaz de marcar diferencias inmediatas y devolver al equipo una referencia ofensiva de primer nivel mundial. Harry Kane representa exactamente ese perfil, aunque convencer al Bayern promete ser una misión prácticamente imposible.