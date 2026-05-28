El Getafe paga 3,5 millones al Real Madrid por su canterano

Era de esperar. Mario Martín seguirá en el Getafe CF las próximas cuatro temporadas, hasta 2030, después de que el conjunto 'azulón' haya ejercido la opción de compra sobre el jugador del Real Madrid, que defendió la camiseta del equipo del sur de Madrid en la temporada 2025-26 como cedido. Los de Bordalás han sacado mucho partido al jugador y por ello el club ha decidido abonar los 3,5 millones de euros para hacer efectiva la ejecución de la compra del 50% de sus derechos.

"El Getafe CF ha hecho efectiva la opción de compra sobre el centrocampista Mario Martín, procedente del Real Madrid, y el jugador quedará vinculado a la entidad azulona las próximas 4 temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó el club en un comunicado.

Mario Martín llegó al conjunto 'azulón' el pasado verano en calidad de cedido y, desde su incorporación, se ha consolidado como "una pieza importante en el esquema del equipo gracias a su compromiso, personalidad y calidad sobre el terreno de juego", destacó la nota de prensa.

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Un fijo para Bordalás

El valor de mercado del internacional sub-21 se ha disparado hasta alcanzar los 10 millones de euros. Mario Martín ha disputado en la campaña que acaba de finalizar un total de 37 encuentros oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey, en los que marcó cuatro goles y dio dos asistencias. El mediocentro, de 22 años, acumula ya 67 encuentros en Primera División.