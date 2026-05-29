Jagoba Arrasate, el favorito para liderar el nuevo Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano ya trabaja en una de las decisiones más importantes de su futuro inmediato. Tras la salida de Iñigo Pérez después de una temporada histórica, el conjunto franjirrojo busca entrenador para mantener el crecimiento competitivo del equipo.

El gran favorito para ocupar el banquillo es Jagoba Arrasate. El técnico vasco aparece como la opción que más consenso genera en Vallecas. Su experiencia en Primera División, su capacidad para construir equipos competitivos y el excelente recuerdo que dejó durante su etapa en Osasuna le convierten en un perfil muy atractivo para un Rayo que no quiere perder la identidad que le ha llevado a convertirse en una de las revelaciones del fútbol español.

La marcha de Iñigo Pérez deja un vacío importante. El técnico logró llevar al Rayo Vallecano a una dimensión inédita en Europa, culminando una campaña histórica con la clasificación para la final de la Conference League. Un salto competitivo enorme para un club acostumbrado a pelear por la permanencia y que ahora mira mucho más arriba.

Iñigo Pérez / RONALD WITTEK / POOL / EFE

En Vallecas saben que mantener ese nivel no será sencillo. Precisamente por eso el nombre de Arrasate gusta tanto dentro del club. El entrenador de Berriatua ha demostrado durante los últimos años que sabe competir con presupuestos limitados y sacar rendimiento a plantillas alejadas de las grandes inversiones de LaLiga.

Arrasate, avalado por su trabajo en Osasuna

Aunque esta temporada terminó siendo destituido en el Mallorca, la figura de Arrasate sigue teniendo mucho prestigio en el fútbol español. Su etapa anterior en Osasuna continúa siendo su gran carta de presentación.

En Pamplona consiguió transformar al conjunto rojillo en uno de los equipos más incómodos y competitivos del campeonato. Ascendió al equipo a Primera División, consolidó el proyecto en la élite y llegó incluso a clasificar al club para competición europea. Todo ello manteniendo una identidad muy marcada: intensidad, orden táctico, compromiso colectivo y un fútbol valiente.

Ese estilo encaja perfectamente con la filosofía del Rayo Vallecano. Vallecas siempre ha conectado especialmente con entrenadores capaces de transmitir energía, cercanía y ambición competitiva. Y Arrasate reúne muchas de esas condiciones.

El Rayo necesita un entrenador que mantenga el crecimiento del proyecto sin romper la dinámica positiva construida en las últimas temporadas.

El reto de mantener vivo el sueño de Vallecas

La exigencia será enorme para el próximo entrenador del Rayo. La histórica campaña europea ha cambiado la percepción del club tanto dentro como fuera de España. Ya no se trata únicamente de asegurar la permanencia, sino de consolidarse como un equipo competitivo capaz de mirar a Europa con ambición.

El problema es que el mercado también amenaza al conjunto madrileño. Varios jugadores importantes podrían salir durante el verano y el club tendrá que reconstruirse parcialmente sin perder competitividad.

Noticias relacionadas

Ahí aparece nuevamente la figura de Arrasate como un técnico ideal para adaptarse a contextos complejos. En Osasuna ya convivió con ventas importantes y supo reinventar el equipo temporada tras temporada. Su capacidad para potenciar futbolistas y construir estructuras sólidas es precisamente uno de los aspectos que más valoran en Vallecas.