Ter Stegen, futuro en el aire tras su paso por el Girona y su situación en el FC Barcelona

El futuro de Marc-André ter Stegen se ha convertido en uno de los temas más sensibles del mercado de verano. El guardameta alemán, de 34 años, atraviesa un momento decisivo en su carrera tras una temporada condicionada por las lesiones y por la pérdida de protagonismo en la portería del FC Barcelona.

Desde el club, FC Barcelona mantiene una postura pragmática: facilitar una salida si aparece una oferta que satisfaga a todas las partes. El contrato del portero se extiende hasta 2028, lo que otorga al Barça una posición de fuerza en la negociación, aunque la voluntad de ambas partes apunta a una posible separación amistosa si el contexto deportivo lo aconseja.

En este escenario, el jugador también contempla alternativas fuera de España. Tras su cesión y su paso reciente por Girona FC, el alemán prioriza un proyecto en el que pueda recuperar continuidad y sensaciones competitivas de primer nivel.

Lesiones, rol secundario y un año con poca participación

La temporada del portero ha estado marcada por la irregularidad. Una lesión en el isquiotibial sufrida en el tramo final del curso le ha impedido mantener la continuidad necesaria para consolidarse como titular indiscutible. Este contratiempo físico ha sido determinante en su actual situación de mercado.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Además, su participación en el año competitivo ha sido muy limitada, con apenas tres partidos disputados, un dato que contrasta con su trayectoria habitual como uno de los porteros más fiables de Europa. Este contexto ha generado dudas en algunos clubes sobre su rendimiento inmediato, aunque su experiencia sigue siendo un valor altamente cotizado.

En el mercado, su valor estimado ronda los 4 millones de euros según Transfermarkt, una cifra condicionada tanto por su edad como por su reciente historial de lesiones, pero también por su situación contractual en el Barça.

Recuperación en marcha y objetivo: llegar al 100% a la pretemporada

En el plano físico, el guardameta se encuentra inmerso en la fase final de su recuperación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El objetivo es claro: reincorporarse a los entrenamientos con normalidad antes del inicio oficial de la pretemporada.

Marc-André ter Stegen, durante el último entrenamiento previo a la cita de Guadalajara. / SD

El plan pasa por estar listo para trabajar con el grupo a partir de mediados de julio y, si las sensaciones son positivas, incluso participar en algunos partidos amistosos. Esta fase será clave no solo para su puesta a punto, sino también para revalorizarse en el mercado y demostrar que sigue siendo un portero de élite.

El cuerpo técnico valora su evolución día a día, mientras el jugador intenta recuperar ritmo competitivo después de meses complicados a nivel físico.

Un mercado abierto: salida, continuidad o nueva cesión

El escenario actual mantiene todas las opciones sobre la mesa. Una salida definitiva no está descartada, pero tampoco lo está su continuidad en el Barça si no llegan ofertas convincentes. Incluso se contempla la posibilidad de una nueva cesión, fórmula que permitiría al club aliviar masa salarial y al jugador recuperar protagonismo.

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Marc-Andre ter Stegen of Girona FC looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. AFP7 26/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El mercado de verano será decisivo para resolver el futuro de uno de los porteros más importantes de la última década en Europa. La situación de Marc-André ter Stegen se encuentra en un punto de equilibrio delicado, donde cada decisión tendrá impacto directo tanto en su carrera como en la planificación deportiva del FC Barcelona.