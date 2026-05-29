Ter Stegen, futuro en el aire tras su paso por el Girona y su situación en el FC Barcelona
El portero alemán, con contrato hasta 2028, estudia ofertas tras una temporada marcada por lesiones, baja continuidad y el interés de varios clubes europeos
El futuro de Marc-André ter Stegen se ha convertido en uno de los temas más sensibles del mercado de verano. El guardameta alemán, de 34 años, atraviesa un momento decisivo en su carrera tras una temporada condicionada por las lesiones y por la pérdida de protagonismo en la portería del FC Barcelona.
Desde el club, FC Barcelona mantiene una postura pragmática: facilitar una salida si aparece una oferta que satisfaga a todas las partes. El contrato del portero se extiende hasta 2028, lo que otorga al Barça una posición de fuerza en la negociación, aunque la voluntad de ambas partes apunta a una posible separación amistosa si el contexto deportivo lo aconseja.
En este escenario, el jugador también contempla alternativas fuera de España. Tras su cesión y su paso reciente por Girona FC, el alemán prioriza un proyecto en el que pueda recuperar continuidad y sensaciones competitivas de primer nivel.
Lesiones, rol secundario y un año con poca participación
La temporada del portero ha estado marcada por la irregularidad. Una lesión en el isquiotibial sufrida en el tramo final del curso le ha impedido mantener la continuidad necesaria para consolidarse como titular indiscutible. Este contratiempo físico ha sido determinante en su actual situación de mercado.
Además, su participación en el año competitivo ha sido muy limitada, con apenas tres partidos disputados, un dato que contrasta con su trayectoria habitual como uno de los porteros más fiables de Europa. Este contexto ha generado dudas en algunos clubes sobre su rendimiento inmediato, aunque su experiencia sigue siendo un valor altamente cotizado.
En el mercado, su valor estimado ronda los 4 millones de euros según Transfermarkt, una cifra condicionada tanto por su edad como por su reciente historial de lesiones, pero también por su situación contractual en el Barça.
Recuperación en marcha y objetivo: llegar al 100% a la pretemporada
En el plano físico, el guardameta se encuentra inmerso en la fase final de su recuperación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El objetivo es claro: reincorporarse a los entrenamientos con normalidad antes del inicio oficial de la pretemporada.
El plan pasa por estar listo para trabajar con el grupo a partir de mediados de julio y, si las sensaciones son positivas, incluso participar en algunos partidos amistosos. Esta fase será clave no solo para su puesta a punto, sino también para revalorizarse en el mercado y demostrar que sigue siendo un portero de élite.
El cuerpo técnico valora su evolución día a día, mientras el jugador intenta recuperar ritmo competitivo después de meses complicados a nivel físico.
Un mercado abierto: salida, continuidad o nueva cesión
El escenario actual mantiene todas las opciones sobre la mesa. Una salida definitiva no está descartada, pero tampoco lo está su continuidad en el Barça si no llegan ofertas convincentes. Incluso se contempla la posibilidad de una nueva cesión, fórmula que permitiría al club aliviar masa salarial y al jugador recuperar protagonismo.
El mercado de verano será decisivo para resolver el futuro de uno de los porteros más importantes de la última década en Europa. La situación de Marc-André ter Stegen se encuentra en un punto de equilibrio delicado, donde cada decisión tendrá impacto directo tanto en su carrera como en la planificación deportiva del FC Barcelona.
- Thierry se despide del Valencia lanzando varios dardos al club
- El calvario de Yunus Musah en Italia
- El goleador que el Valencia CF necesita con urgencia
- El Getafe paga 3,5 millones al Real Madrid por su canterano
- Salida confirmada en el Valencia Basket
- Los motivos del Valencia CF para fichar a Dani Parejo
- La banda de Corberán exige acertar
- EA Sports confirma la llegada de Mario Kempes a FC26: la gran leyenda del Valencia CF estará en la actualización del Mundial