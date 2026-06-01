El primer 'problema' del Dépor con Yeremay este verano: así está su futuro

El RC Deportivo de la Coruña ha vuelto a Primera División. El equipo coruñés celebra con alegría el anhelado ascenso. El regreso del Dépor a la élite devuelve a su sitio a uno de los nueve campeones de LaLiga. Sin embargo desde ya arranca otra carrera, muy dura, en la que deben acertar en sus pasos porque de ella depende buena parte de la permanencia en Primera División del próximo curso. Con la llegada del mes de junio es el momento de las direcciones deportivas y, después de un ascenso, las decisiones a tomar son muchas y de suma importancia.

El equipo de Antonio Hidalgo ha hecho un curso maravilloso solo superado por el Racing de Santander. Por ese motivo hay muchos jugadores que han llamado la atención en la plantilla del Dépor. Zakaria, Mario Soriano, Álvaro Fernández, Luismi Cruz, pero sobre todo, Yeremay Hernández.

Yeremay celebrando, su futuro es cuestión de estado en A Coruña / LALIGA

Yeremay Hernández: el futuro de la gran joya del Dépor

El canario es la gran joya de un Dépor que ha sabido moverse muy bien estos años para mantenerlo en plantilla y darle un ecosistema propicio para que creciera junto al club. Yeremay ha cerrado su quinta temporada en Riazor, logrando el segundo ascenso, pero sin dudas el más importante. El de Las Palmas de Gran Canaria ha brillado con luz propia en una Liga Hypermotion de la que cada vez salen más jugadores hacia las cinco 'Grandes Ligas'.

Yeremay ha sido el objetivo de equipos potentes de Europa en los últimos mercados, sin embargo, el Dépor ha hecho fuerza apostando por su continuidad ante ofertas importantes. De hecho el Sporting de Portugal puso treinta millones de euros encima de la mesa por el canario. El Dépor dijo no y se remitió a su cláusula. El jugador también ha confiado en el cuadro gallego y juntos han acabado en Primera División. En este caso es inevitable que este verano vuelvan a llamar equipos a la puerta del Dépor por Yeremay. Todavía con más razón con su gran temporada: 11 goles y 10 asistencias en 39 partidos.

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Ahora el Dépor mueve ficha y según cuenta 'La Voz de Galicia' el ascenso a Primera División permitirá al club blindar a su joya con una cláusula de rescisión alta. En este caso el precio de salida de Yeremay se marchará hasta los 150 millones de euros. El canario tiene un precio de 25 milones de euros en Transfermarkt, un valor que parece lejos de su cotización actual.