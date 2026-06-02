El Barça se adelanta al Real Madrid y Manchester City por Enzo Pérez

El FC Barcelona está a punto de cerrar el regreso de una de las mayores promesas del fútbol base español. Enzo Pérez Carrasco, centrocampista de 14 años que ha maravillado esta temporada en las categorías inferiores del Girona, ha decidido apostar por el proyecto azulgrana pese al fuerte interés del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el ambicioso plan de futuro diseñado por el Manchester City. El internacional español Sub-14, considerado por numerosos especialistas como uno de los mejores mediocentros de su generación en Europa, ha priorizado los sentimientos y la confianza deportiva para regresar al club en el que ya jugó entre 2020 y 2023.

La decisión supone un importante golpe de efecto para la cantera azulgrana, que recupera a un futbolista con una enorme proyección y que había sido identificado como una de las piezas más codiciadas del fútbol formativo nacional. Tras dos temporadas sobresalientes en el Girona, donde se ha consolidado como líder absoluto de su equipo, Enzo volverá a vestir de blaugrana convencido de que La Masia es el mejor escenario posible para desarrollar todo su potencial.

Enzo Pérez, nuevo fichaje del FC Barcelona / INSTAGRAM

Un talento diferencial que conquistó Girona

La explosión futbolística de Enzo Pérez durante la presente temporada ha sido una de las grandes noticias del fútbol base catalán. El mediocentro ha liderado al Sub-14 del Girona hacia la conquista del campeonato liguero y ha sido determinante para clasificar al conjunto rojiblanco para la final del Campeonato de Catalunya.

Enzo Pérez en las categorías inferiores de la Selección / INSTAGRAM

Sus números reflejan el impacto que ha tenido sobre el terreno de juego. Desde la posición de pivote defensivo, una demarcación tradicionalmente alejada de los focos goleadores, ha firmado once tantos en liga, una cifra extraordinaria para un jugador encargado principalmente de organizar y equilibrar el juego de su equipo. Su influencia volvió a quedar patente este fin de semana ante L'Hospitalet, cuando marcó los dos goles de la victoria por 2-0 que certificó el pase a la gran final catalana.

Más allá de las estadísticas, el crecimiento de Enzo ha llamado la atención por su madurez competitiva. Ha destacado tanto en su categoría natural como cuando ha sido requerido por el Sub-15, donde también se ha convertido en una de las referencias del equipo pese a competir contra futbolistas de mayor edad.

El Real Madrid y el Manchester City intentaron convencerle

Las actuaciones del joven centrocampista no pasaron desapercibidas para algunos de los clubes más importantes del continente. El Real Madrid realizó importantes esfuerzos para incorporarlo a su estructura de cantera y trasladarlo a Valdebebas, mientras que otros equipos como el Atlético de Madrid y el Villarreal también siguieron de cerca su evolución.

Sin embargo, el proyecto más elaborado llegó desde el entorno del Manchester City. El conglomerado inglés veía en Enzo al mediocentro nacido en 2012 con mayor proyección de Europa y diseñó una estrategia a largo plazo que contemplaba su continuidad en el Girona, uno de los clubes integrados en el City Football Group. La idea consistía en que completara su proceso formativo en Montilivi antes de dar el salto a Inglaterra cuando alcanzara la mayoría de edad deportiva.

El plan era atractivo tanto desde el punto de vista deportivo como estructural. El City consideraba que el Girona era el contexto ideal para seguir potenciando sus cualidades antes de plantear una futura incorporación al Etihad Stadium. No obstante, ni la dimensión del proyecto ni el interés de otros gigantes europeos fueron suficientes para modificar la decisión que el jugador ya tenía prácticamente tomada.

El corazón culé pesa más que cualquier oferta

El factor decisivo en la elección de Enzo Pérez ha sido la combinación entre convicción deportiva y sentimiento de pertenencia. El futbolista nunca ocultó su deseo de regresar al Barça, club en el que se formó durante tres temporadas tras llegar procedente del Sant Cugat. Aunque en su momento la entidad azulgrana decidió no continuar contando con él, el jugador mantuvo intacta su identificación con los colores blaugranas. Tras su paso por el Gimnàstic de Manresa y posteriormente por el Girona, donde terminó de explotar como futbolista, la oportunidad de volver a La Masia apareció en el momento perfecto.

Enzo Pérez, nuevo fivhaje del FC Barcelona / INSTAGRAM

La próxima temporada, Enzo formará parte del Sub-15 azulgrana y compartirá experiencia en el club con su hermano Luca Pérez, central que continuará su formación en el Juvenil B tras renovar recientemente su compromiso con la entidad. Una circunstancia que añade un componente emocional adicional a una operación que puede convertirse en una de las más importantes para el futuro de La Masia.

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En el Barça existe la convicción de haber recuperado a un futbolista especial. Enzo Pérez reúne condiciones técnicas, físicas y tácticas poco habituales para su edad, pero sobre todo destaca por una personalidad competitiva y una comprensión del juego que le permiten marcar diferencias de manera constante. El tiempo dirá hasta dónde llega su techo, aunque en la Ciudad Deportiva Joan Gamper están convencidos de que han recuperado a una de las grandes joyas del fútbol español.