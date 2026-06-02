El sueño 'más culé' de David Beckham

David Beckham no se conforma con haber llevado a Leo Messi al Inter Miami. El exfutbolista inglés, convertido en uno de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial, sigue trabajando para convertir a la franquicia estadounidense en una referencia global y, según diversas informaciones procedentes de Inglaterra, tendría un nuevo objetivo tan ambicioso como mediático: fichar a Pep Guardiola para el banquillo del conjunto de Florida.

La llegada del astro argentino en 2023 transformó por completo la dimensión del club. El Inter Miami pasó de ser una entidad emergente en la Major League Soccer a convertirse en un escaparate internacional capaz de atraer a algunas de las mayores estrellas del fútbol. Sin embargo, Beckham quiere dar un paso más y considera que la incorporación del técnico más exitoso de la última década supondría un salto definitivo para consolidar el proyecto.

Leo Messi es presentado como jugardor en el Inter de Miami. / Reuters

Un reencuentro soñado entre maestro y pupilo

La posibilidad de volver a ver juntos a Guardiola y Messi ha despertado una enorme expectación. Ambos protagonizaron una de las etapas más brillantes de la historia del fútbol en el FC Barcelona, donde conquistaron todos los títulos posibles y marcaron una época que todavía hoy sigue siendo referencia para entrenadores y jugadores de todo el mundo.

Guardiola se saluda con Messi en su etapa en el FC Barcelona / EFE

Beckham estaría explorando fórmulas para hacer realidad ese reencuentro en Estados Unidos. La idea de unir al entrenador de Santpedor con el futbolista argentino en el tramo final de sus respectivas carreras deportivas resulta especialmente atractiva para la MLS, una competición que continúa creciendo en visibilidad e impacto internacional. La presencia simultánea de dos figuras tan influyentes convertiría al Inter Miami en uno de los equipos más mediáticos del planeta.

No obstante, el escenario dista mucho de ser sencillo. Las informaciones apuntan a que Guardiola no contempla actualmente la posibilidad de asumir el proyecto y habría rechazado los primeros acercamientos realizados desde la entidad estadounidense.

Guardiola quiere parar antes de decidir su próximo desafío

Tras cerrar una histórica etapa al frente del Manchester City, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales y redefinió el estilo de juego del club inglés, Guardiola considera que ha llegado el momento de tomarse un respiro. Después de años de máxima exigencia en los banquillos de élite, su prioridad sería disfrutar de un periodo de descanso antes de embarcarse en una nueva aventura profesional. Su hoja de ruta pasa por alejarse temporalmente de los focos para reflexionar sobre el siguiente paso de su carrera. Una decisión lógica después de una década de éxitos continuados en Inglaterra y de una trayectoria que también incluye etapas legendarias en Barcelona y Múnich.

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Este deseo de hacer una pausa complica considerablemente los planes de Beckham, que deberá esperar si quiere mantener viva la opción de incorporar al estratega catalán en el futuro.

Las selecciones nacionales aparecen en el horizonte

Desde hace años, Guardiola ha reconocido públicamente que le atrae la posibilidad de dirigir una selección nacional. Se trata de una experiencia que todavía no ha vivido y que podría representar el último gran reto de una carrera repleta de éxitos.

En este contexto, varios combinados han aparecido en las quinielas. Italia es uno de los nombres que más fuerza ha cobrado en los últimos tiempos, especialmente tras las dificultades atravesadas por la selección transalpina en los últimos grandes torneos internacionales. La Federación Italiana siempre ha visto con buenos ojos la llegada de una figura capaz de impulsar una profunda renovación deportiva.

Pep Guardiola en rueda de prensa / EFE

Asimismo, en los últimos días también han surgido especulaciones sobre una hipotética vinculación con Inglaterra. El prestigio de Guardiola en el fútbol británico es enorme y su conocimiento de los jugadores ingleses lo convertiría en un candidato de máximo nivel para asumir algún día las riendas de los Three Lions.

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Mientras tanto, Beckham continúa soñando con un movimiento que supondría un auténtico terremoto futbolístico. La posibilidad de reunir nuevamente a Messi y Guardiola en el Inter Miami parece lejana en estos momentos, pero el exjugador inglés ya ha demostrado en el pasado que pocas operaciones son imposibles cuando se trata de hacer crecer su ambicioso proyecto en Estados Unidos.