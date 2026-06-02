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Mercado de fichajes, en directo: rumores, oficiales y última hora de LaLiga

Aleix Febas, nuevo fichaje del Celta de Vigo

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Jaume Puig

El mercado de fichajes del verano 2026 ya está en marcha. Sigue en directo todas las operaciones de LaLiga y del fútbol internacional: rumores, negociaciones, renovaciones, cesiones, ventas y fichajes oficiales actualizados minuto a minuto.

Mercado de fichajes 2026-27, en directo: última hora de LaLiga y del fútbol europeo

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