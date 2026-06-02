Mercado de fichajes, en directo: rumores, oficiales y última hora de LaLiga

El futuro de Enzo Barrenechea, ligado al de Samú Costa

Samú Costa va a ser uno de los nombres propios del mercado de fichajes. Su gran temporada, unida al descenso a Segunda División del RCD Mallorca, le sitúan en una posición muy codiciada para muchos equipos europeos. El hecho de que vaya a jugar el Mundial con Portugal, de hecho, anima a sus pretendientes de acelerar en su fichaje.

El equipo que más en serio se ha posicionado por el futbolista no es otro que Benfica, acostumbrado a luchar por el mejor talento portugués. El cuadro lisboeta le quiere firmar este verano para reforzar su medular, aunque deberá hacer una apuesta económica importante para convencer a los baleares, ya que el 20 por ciento de sus derechos son propiedad del Almería, según la Cadena Ser.

La operación deberá superar los diez millones de euros y supondría sacar del campeonato español a uno de los jugadores que más han destacado en el último curso a pesar del final de temporada que le ha costado la categoría a los mallorquinistas.

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