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Mercado de fichajes, en directo: rumores, oficiales y última hora de LaLiga
El mercado de fichajes del verano 2026 ya está en marcha. Sigue en directo todas las operaciones de LaLiga y del fútbol internacional: rumores, negociaciones, renovaciones, cesiones, ventas y fichajes oficiales actualizados minuto a minuto.
Mercado de fichajes 2026-27, en directo: última hora de LaLiga y del fútbol europeo
El futuro de Enzo Barrenechea, ligado al de Samú Costa
Samú Costa va a ser uno de los nombres propios del mercado de fichajes. Su gran temporada, unida al descenso a Segunda División del RCD Mallorca, le sitúan en una posición muy codiciada para muchos equipos europeos. El hecho de que vaya a jugar el Mundial con Portugal, de hecho, anima a sus pretendientes de acelerar en su fichaje.
El equipo que más en serio se ha posicionado por el futbolista no es otro que Benfica, acostumbrado a luchar por el mejor talento portugués. El cuadro lisboeta le quiere firmar este verano para reforzar su medular, aunque deberá hacer una apuesta económica importante para convencer a los baleares, ya que el 20 por ciento de sus derechos son propiedad del Almería, según la Cadena Ser.
La operación deberá superar los diez millones de euros y supondría sacar del campeonato español a uno de los jugadores que más han destacado en el último curso a pesar del final de temporada que le ha costado la categoría a los mallorquinistas.
El Valencia CF pone precio a Hugo Duro: operación que podría financiar una revolución en ataque
Ron Gourlay, Carlos Corberán y Lisandro Isei trazan los puntos básicos de la plantilla 2026/27 bajo la premisa que desveló hace días SUPER, "nadie es imprescindible". Quien quiera dejar el equipo podrá hacerlo si trae ofertas que contenten al club. Las carencias evidenciadas en esta pasada temporada han sido muchase, entre ellas, las ofensivas, y una de las posibilidades más sólidas que se contemplan pasa por reutilizar lo ingresado por jugadores que prefieran experimentar un cambio de aires.
A pesar de terminar como el máximo goleador del Valencia con diez goles, esta temporada Hugo Duro ha experimentado una pérdida de protagonismo en el once inicial. De sus 36 partidos de LaLiga, 14 los jugó partiendo del banquillo, donde se quedó sentado y sin salir en el empate con el RCD Mallorca en Son Moix. Si en números la temporada del madrileño ha sido buena, lo cierto es que en cuanto a participación ha perdido claramente su estatus de titular indiscutible en beneficio de Umar Sadiq. Sobre todo, en comparación a lo vivido en las dos campañas precedentes, en las que fue el '9' de referencia. TODA LA INFO
Kang In Lee está en el mercado y podría volver a LaLiga
Kang In Lee cambiará de equipo este mercado de fichajes. El mediapunta surcoreano, que ha tenido menos protagonismo esta última temporada en hace dos campañas, ha pedido salir al Paris Saint Germain para volver a sentirse protagonista en un equipo de fútbol.
El talentoso jugador asiático, según la información de Fabrizio Romano, ha solicitado a su club que escuchen ofertas por él y ya tiene interesados en su fichaje. Desde LaLiga el Atlético de Madid ya llamó al club parisino para conocer las condiciones de salida del surcoreano.
Cumbre en Mallorca para desatascar la salida de Muriqi
La negociación gira ahora alrededor de una cuestión fundamental: fijar el precio definitivo de salida. Ahora mismo hay una brecha entre las pretensiones del Mallorca y el dinero que están dispuestos a pagar los clubes interesados, aunque las conversaciones abiertas durante estos días buscan precisamente reducir esa distancia y evitar que la operación se enquiste durante el mercado estival.
El interés del Fenerbahçe se mantiene firme y distintas personas vinculadas a la entidad otomana están participando en los contactos para explorar una solución que satisfaga a todas las partes. El delantero conserva un gran cartel en el fútbol turco después de su exitoso paso por la Süper Lig, circunstancia que facilita que el regreso al país sea una posibilidad cada vez más real.
Estos son los 3 equipos que pujan por Fede Viñas
El uruguayo Fede Viñas ha sido una de las grandes revelaciones de La Liga pese al descenso del Oviedo. Su temporada no ha pasado desapercibida para Marcelo Bielsa, el seleccionador uruguayo, no ha dudado en incluirlo en la lista de 26 jugadores para el Mundial.
Sus 9 goles en la presente campaña han suscitado el interés de varios equipos como River Plate, Celta de Vigo y Club América entre otros. Lo que está claro es que Fede Viñas no formará parte de la plantilla ovetense, el charrúa acaba su cesión y volverá al Club León, quienes tasan a Fede Viñas en aproximadamente 6 millones de euros.
El primer 'problema' del Dépor con Yeremay este verano: así está su futuro
El canario es la gran joya de un Dépor que ha sabido moverse muy bien estos años para mantenerlo en plantilla y darle un ecosistema propicio para que creciera junto al club. Yeremay ha cerrado su quinta temporada en Riazor, logrando el segundo ascenso, pero sin dudas el más importante. El de Las Palmas de Gran Canaria ha brillado con luz propia en una Liga Hypermotion de la que cada vez salen más jugadores hacia las cinco 'Grandes Ligas'.
Yeremay ha sido el objetivo de equipos potentes de Europa en los últimos mercados, sin embargo, el Dépor ha hecho fuerza apostando por su continuidad ante ofertas importantes. De hecho el Sporting de Portugal puso treinta millones de euros encima de la mesa por el canario. El Dépor dijo no y se remitió a su cláusula. El jugador también ha confiado en el cuadro gallego y juntos han acabado en Primera División. En este caso es inevitable que este verano vuelvan a llamar equipos a la puerta del Dépor por Yeremay. Todavía con más razón con su gran temporada: 11 goles y 10 asistencias en 39 partidos.
El mercado de fichajes ya ha arrancado y promete un verano de movimientos históricos. Sigue en directo todas las operaciones, rumores y fichajes oficiales de LaLiga y del fútbol internacional con actualizaciones minuto a minuto.
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