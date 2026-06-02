Marco Asensio puede protagonizar uno de los regresos del verano a LaLiga

El mercado de fichajes 2026/2027 ya está en marcha. La celebración de la Copa del Mundo 2026 puede ralentizar unas operaciones pero poner en el escaparate a otros jugadores que brillen durante el campeonato. En LaLiga EA Sports los equipos ya se ponen manos a la obra para apuntalar sus plantillas de cara a la próxima temporada, que arrancará a mediados de agosto.

Muchos son los rumores iniciales en estos primeros días ya sin temporada, sin embargo, está cogiendo fuerza el posible regreso de una estrella a LaLiga Española y Monchi estaría detrás de su fichaje.

Monchi asumió las riendas de la dirección deportiva del RCD Espanyol de manera sorprendente. Nadie se esperaba ese movimiento de Monchi, después de sus últimas etapas en el Sevilla FC y en Aston Villa.

La apuesta del nuevo propietario del Espanyol para dar un salto es total y de ahí que haya convencido a Monchi. De hecho el equipo perico estuvo cerca de los puestos europeos de la mano de Manolo González hasta el final de la temporada, cuando una terrible racha de resultados les obligó a cerrar la permanencia en las últimas fechas.

Monchi, presentado por el Espanyol / Espanyol

Marco Asensio y su posible regreso a LaLiga

Ahora Monchi busca un golpe de efecto y ha centrado sus miradas en la Superliga turca. En concreto el director deportivo se ha fijado en un viejo conocido de LaLiga y que ha remontado el vuelo en el Fenerbahçe. Sí se trata de Marco Asensio.

El mallorquín ha recuperado el tono en Turquía, firmando una gran temporada con trece goles y catorce asistencias. A sus 30 años Asensio todavía tiene mucho fútbol que aportar y en LaLiga sería un auténtico cañón.

Su fichaje por el Espanyol supondría un salto de calidad inmediato para aspirar a cotas mayores que la salvación. Asensio tiene calidad, experiencia y gol garantizados. Un experto en desequilibrar partidos y que viviría una segunda etapa en Cornellá.

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Marco Asensio celebrando un gol con el Aston Villa / Aston Villa

Monchi ya apostó por Asensio en la Premier League

Esta no sería la primera vez que Monchi se fija en Asensio. Durante su etapa en el Aston Villa firmó al internacional español cedido desde el PSG. En Villa Park recuperó su mejor versión con seis goles en 17 partidos. Sin embargo no continuó en el equipo de Birmingham y terminó recalando esta temporada en el Fenerbahçe.