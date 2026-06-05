¿Sorloth a Italia y Vlahovic a España?

El mercado de fichajes empieza a dibujar un curioso efecto dominó entre la Serie A y LaLiga. Ya se sabe que con la Premier League no se puede jugar con las mismas cartas por los precios tan inflados con los que negocian. El caso es que en Turín buscan heredero para Dusan Vlahovic y uno de los nombres que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid. La pregunta es inevitable: ¿puede acabar el noruego en la Juventus mientras el serbio busca acomodo en España?

La situación de Vlahovic parece haber llegado a un punto de no retorno. En Italia dan prácticamente por rota la relación entre el delantero y la Juventus después de que las negociaciones para ampliar un contrato que expira este mes no hayan llegado a buen puerto. La entidad 'bianconera' ya trabaja en la planificación de una nueva delantera y el nombre de Sorloth figura entre los candidatos preferidos para liderar el proyecto de Luciano Spalletti.

La prensa italiana asegura que la Juventus ha intensificado los contactos tanto con el entorno del atacante noruego como con el Atlético de Madrid. Incluso medios como Tuttosport apuntan que el club turinés ya ha mantenido conversaciones exploratorias para conocer las condiciones de una posible operación.

Alexander Sorloth celebra un gol con el Atlético de Madrid. / Europa Press

El perfil encaja. Sorloth aporta potencia física, presencia en el área y un olfato goleador que ha quedado demostrado durante la última temporada a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, su situación en el Metropolitano no está del todo definida. Aunque ha firmado actuaciones decisivas y ha mejorado considerablemente sus números, la competencia con Julián Alvarez y Antoine Griezmann le ha impedido consolidarse como una pieza indiscutible en el once rojiblanco.

Desde Italia aseguran además que Spalletti ha dado el visto bueno a la operación. El técnico considera que el internacional noruego reúne características similares a las que la Juventus perdería con la salida de Vlahovic: capacidad para fijar centrales, juego aéreo dominante y una notable eficacia dentro del área. No es el único nombre sobre la mesa. Kolo Muani continúa siendo una alternativa muy seria para la entidad turinesa y algunos medios incluso hablan de una Juventus dispuesta a reforzar su ataque con dos delanteros si finalmente se producen varias salidas este verano.

Vlahovic, ¿a LaLiga?

Mientras tanto, el futuro de Vlahovic sigue abierto. El internacional serbio, uno de los delanteros más cotizados del continente hace apenas un par de temporadas, deberá elegir nuevo destino tras su salida de Turín. Y ahí aparece LaLiga como una posibilidad que empieza a generar rumores. Aunque todavía no existe una operación concreta, varios grandes clubes europeos siguen atentos a una oportunidad de mercado que podría convertirse en una de las más atractivas del verano.

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Vlahovic celebra un ntanto con la Juventus / EFE

Por ahora, las piezas comienzan a moverse. La Juventus mira hacia Madrid buscando un nuevo referente ofensivo. El Atlético escucha ofertas por uno de sus goleadores. Y en el horizonte aparece un intercambio de caminos que podría acabar conectando Turín y España en uno de los movimientos más llamativos del mercado estival.