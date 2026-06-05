Monchi prepara una revolución en el Espanyol y confiesa su hoja de ruta

Mencionar a Monchi es poner sobre la mesa un auténtico fichador de garantías. Cierto es que sus tiempos dorados de su primera etapa en el Sevilla FC quedan lejos, pero seguro que todavía es capaz de sorprender con algunos jugadores notables a precios de suficientes. Lo que está claro es que los de Manolo González fueron de los equipos revelación de la primera vuelta, pinchando de manera estrepitosa en la segunda hasta el punto de jugarse la permanencia. Se logró y a partir de ahí toca crear un proyecto. Hay inversión económica de sobra como para poder gestionar una pequeña revolución que conlleve "más de seis fichajes".

Se espera un mercado de traspasos "agresivo", tal y como reconoce el propio Monchi y para ello será necesario vender algunas piezas actuales con las que liberar masa salarial. "Hay 27 jugadores con contrato en vigor. Para traer gente, o hablas con Tebas, o intentas cambiar la fisonomía de la plantilla. Algo de ventas tiene que haber si queremos aumentar ese límite salarial. La idea es que haya alguna, otra cosa es que se consiga", dijo al respecto.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en un evento reciente. / Javier Etxezarreta / EFE

Los dos pilares del Espanyol de Monchi

Monchi no se esconde y el pruyecto que tiene en mente pasa por ser un club formador y vendedor como pilares fundamentales de un proyecto a largo plazo. "Tener buena cantera y que tenga participación importante en el primer equipo; y buscar jugadores de coste bajo que aporten deportivamente y luego venderlos para generar plusvalía y volver a invertir", confesó. ¿Será Marco Asensio el fichaje estrella?

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En cualquier caso, todo pasa por agitar el mercado y entrar en pujas por jugadores jóvenes y libres. "Seis altas y seis bajas se queda corto. En todas las líneas va a haber movimiento, 100%", dijo para ilusión del grueso de los aficionados del Espanyol.