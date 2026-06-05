Riquelme tiene un elegido para banquillo del Real Madrid y es un bombazo mundial

El nombre de Jürgen Klopp vuelve a irrumpir con fuerza en la actualidad del Real Madrid. El técnico alemán, uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol mundial, se ha convertido en la gran apuesta de Raúl González para liderar un nuevo proyecto deportivo en el club blanco si Enrique Riquelme gana las elecciones. Una operación tan ambiciosa como compleja. Pese a que Klopp ha reiterado en varias ocasiones que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo, su figura sigue despertando admiración en todos los rincones del fútbol europeo. Y precisamente por eso su nombre genera tanta expectación. Convencer al alemán supondría un golpe de efecto de dimensiones extraordinarias para cualquier club y, sobre todo, para un candidato que debe batirse en las urnas con Florentino Pérez.

Raúl señala a Klopp como su candidato ideal

La apuesta tiene un claro responsable. Raúl González, en su papel de director deportivo dentro del proyecto presentado por Riquelme, es quien ha situado a Klopp en lo más alto de la lista de candidatos para dirigir al equipo.

El exfutbolista madridista considera que el alemán reúne todas las condiciones necesarias para liderar una nueva etapa en el Santiago Bernabéu. Su capacidad para construir proyectos competitivos, gestionar vestuarios plagados de estrellas y mantener una identidad reconocible sobre el césped son argumentos que juegan claramente a su favor.

La candidatura sostiene que, en un momento en el que el fútbol europeo vive una transformación constante, Klopp representa una garantía tanto en el plano deportivo como en el institucional. Su figura trasciende los resultados y está asociada a una forma de entender el fútbol que ha dado éxitos allí donde ha trabajado.

El principal obstáculo: Klopp no quiere volver a entrenar

Sin embargo, el camino está lejos de ser sencillo. El principal problema es que Klopp ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones que necesita tiempo lejos de la presión diaria de los banquillos.

Tras cerrar una etapa histórica en el Liverpool, el alemán decidió dar un paso al lado y rechazar distintas propuestas llegadas desde clubes y selecciones. El desgaste acumulado durante años al máximo nivel fue determinante para tomar esa decisión.

Por ese motivo, la operación se antoja especialmente complicada. No se trata de una cuestión económica ni deportiva. El verdadero reto consiste en convencer a Klopp de que vuelva a asumir el desgaste competitivo que exige entrenar a un gigante mundial.

Aun así, quienes impulsan su candidatura consideran que existe un argumento capaz de marcar diferencias respecto a cualquier otra oferta recibida hasta la fecha.

Jürgen Klopp, exentrenador alemán del Liverpool / SD

Un movimiento que revolucionaría el fútbol europeo

La simple posibilidad de que Klopp pueda acabar vinculado al Real Madrid ya genera un enorme impacto mediático. El alemán es uno de los técnicos más reconocidos del planeta y su regreso a los banquillos sería una de las grandes noticias del mercado futbolístico.

Además, su llegada supondría un cambio de enorme relevancia para el conjunto blanco. Klopp siempre ha apostado por equipos intensos, agresivos en la presión y con una gran capacidad para dominar los partidos desde el ritmo y la energía.

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Por ahora todo se encuentra en una fase inicial y la dificultad de la operación es máxima, además de estar supeditada al resultado de las elecciones. Sin embargo, el mensaje es claro: Raúl ya ha elegido a su candidato. Y ese candidato no es otro que Jürgen Klopp. Un sueño que parece lejano, pero que en el Real Madrid nadie se atreve a descartar. antes de tiempo.