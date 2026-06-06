Giro inesperado con Álex Remiro: el guardameta podría cambiar de equipo sin salir de LaLiga

Álex Remiro se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes de verano. El portero de la Real Sociedad, con contrato hasta 2027, contempla la posibilidad de iniciar una nueva etapa profesional tras varias temporadas consolidado como uno de los guardametas más fiables de LaLiga. Aunque su salida no es una exigencia ni una prioridad absoluta, el internacional español considera que podría haber llegado el momento de afrontar un nuevo desafío.

Según informa Mundo Deportivo, el FC Barcelona sigue teniendo al guardameta de Cascante entre las alternativas que maneja para reforzar su portería de cara al futuro. La entidad azulgrana continúa evaluando diferentes escenarios para una demarcación en la que también aparecen nombres como Joan Garcia y Wojciech Szczesny.

El Barça mantiene a Remiro en su agenda

La dirección deportiva azulgrana sigue muy pendiente de la situación del portero. Aunque hasta el momento no se ha producido ningún movimiento formal, sí existen contactos y seguimiento constante sobre la evolución de un futbolista que encaja por experiencia, rendimiento y conocimiento de LaLiga.

SAN SEBASTIÁN, 11/04/2026.- El portero de la Real Sociedad Álex Remiro (c) celebra tras el gol en propia puerta por parte del portero del Alavés Antonio Sivera durante el partido de LaLiga EA Sports disputado este sábado en el Estadio de Anoeta. EFE/ Javi Colmenero / Javi Colmenero / EFE

En el Camp Nou consideran que Remiro ofrece garantías inmediatas y podría aportar competencia de alto nivel en una posición estratégica. Su regularidad durante las últimas campañas en la Real Sociedad ha reforzado una candidatura que sigue vigente pese a la aparición de otras opciones en el mercado.

La situación económica del club catalán obliga a estudiar cada operación con detalle, motivo por el que cualquier avance dependerá también de las condiciones de una posible negociación con la entidad donostiarra.

La Real Sociedad escucha ofertas pero no tiene prisa

En San Sebastián existe tranquilidad respecto al futuro del guardameta. La Real Sociedad conoce las inquietudes de Remiro y está dispuesta a valorar propuestas que puedan llegar durante las próximas semanas, aunque no contempla una salida precipitada ni a cualquier precio.

La entidad presidida por Jokin Aperribay mantiene una excelente relación con el jugador y valora enormemente tanto su rendimiento deportivo como su comportamiento profesional desde su llegada al club. Por ello, tampoco se descarta completamente que continúe una temporada más defendiendo la portería txuri-urdin.

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay (c), y el director deportivo del club, Erik Bretos (i), en la presentación de Pellegrino Matarazzo (i). / Javier Etxezarreta / EFE

Su último encuentro con la camiseta de la Real fue la derrota por 3-4 ante el Valencia en el Reale Arena (Anoeta) durante la penúltima jornada de Liga, un partido que podría acabar teniendo un significado especial si finalmente se confirma un cambio de destino este verano.

El Nápoles aparece como alternativa real

Además del interés del FC Barcelona, el Nápoles ha emergido como uno de los clubes que más decididamente sigue la situación de Remiro. La entidad partenopea estudia distintas fórmulas para intentar cerrar la incorporación del guardameta navarro. Entre las posibilidades analizadas figura una operación que incluiría el movimiento de porteros entre ambos clubes, aunque todavía existen obstáculos importantes para que pueda concretarse.

El principal punto de fricción estaría relacionado con Alex Meret. El guardameta italiano, que podría formar parte de la operación como relevo de Remiro en la Real Sociedad, no termina de ver con claridad un posible traslado al conjunto donostiarra, circunstancia que complica el desarrollo de las negociaciones.

Matarazzo trabaja ya en posibles sustitutos

Mientras el mercado empieza a activarse, el nuevo técnico realista, Pellegrino Matarazzo, ya habría trasladado a la dirección deportiva la conveniencia de incorporar un portero alemán para cubrir una eventual salida de Remiro.

Matarazzo en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Levante UD / Javier Etxezarreta

La propuesta del entrenador constituye una señal evidente de que en el club se trabaja con diferentes escenarios de planificación. Al mismo tiempo, la continuidad de Unai Marrero parece completamente garantizada después de sus destacadas actuaciones y del peso que ha ganado dentro de la estructura deportiva.

Entre los nombres que habrían sido analizados aparecen varios guardametas de la Bundesliga y del fútbol alemán, como Noah Atubolu, Florian Müller, Finn Dahmen, Bernd Leno, Stefan Ortega, Steven Benda u Oliver Baumann. Todos ellos cumplen con el perfil que busca el nuevo cuerpo técnico para reforzar una posición que podría experimentar cambios importantes durante el verano.

Un verano decisivo para el futuro de Remiro

Las próximas semanas serán determinantes para conocer el desenlace de una de las operaciones que más interés despiertan en el mercado español. El FC Barcelona continúa atento, el Nápoles mantiene abierta su vía de negociación y la Real Sociedad espera acontecimientos sin urgencias.

Por su parte, Remiro ha iniciado un periodo de vacaciones tras una temporada exigente y afronta este tiempo de descanso con la intención de desconectar antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Mientras tanto, su nombre seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda de varios clubes europeos.

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Todo apunta a que el futuro del portero navarro será una de las historias más relevantes del verano futbolístico, con Barça, Nápoles y Real Sociedad pendientes de una resolución que todavía está lejos de cerrarse.