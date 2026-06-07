El fichaje low-cost que busca el Athletic Club para reflotar el centro del campo

El Athletic Club tiene un mercado de fichajes autorrestringido, aunque no son pocas las licencias que se toman de vez en cuando. Este último curso han estado lejos de donde les hubiera gustado terminar, quizá fruto del agotamiento del proyecto de Ernesto Valverde. De hecho, el preparador extremeño anunció meses atrás el fin de su ciclo. Ahora, con Edin Terzic en el banquillo, se vienen algunos cambios.

No se esperan muchos movimientos generados por el mercado de fichajes, pero está claro que habrá nuevas intentonas. Una de ellas podría ser la de Unax del Cura, joven atacante del Mirandés que llegó de la cantera del Villarreal CF y que ya interesó a los de San Mamés en el pasado. Según publica 'Bilbao Hiria', el atacante vasco anotó 5 goles y repartió 2 asistencias en los sólo 13 encuentros disputados. Terzic podría ver con buenos ojos adquirirlo como fondo de armario. Pero no sería el único.

Años detrás de Iván Martín

Las lesiones han lastrado gran parte de la temporada al equipo, especialmente en defensa. También las bajas habituales de Nico Williams, su estrella, así como el bajo rendimiento de piezas como Sannadi, condicionan. En cualquier caso, una de las opciones en las que más ha trabajado la dirección deportiva en los últimos años se encuentra en Girona. Concretamente hablamos de Iván Martín, centrocampista nacido en Bilbao que fue quemando etapas en todas las categorías del Villarreal CF antes de ser traspasado de manera definitiva al Girona en un acuerdo que incluía a Terrats.

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El centrocampista del Valencia Javi Guerra (i) disputa un balón con el centrocampista del Girona Iván Martín (d) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar. (VALENCIA) (GIRONA) / Ana Escobar / EFE

Iván Martín tiene 27 años y contrato hasta 2028, pero el descenso del Girona podría abaratar un traspaso que rondaría una cantidad aproximada a los 8-10 kilos. Mediocentro de recorrido y buena llegada, ha sido titular habitual en la que ha sido su peor temporada desde que llegó a la élite con los catalanes. Su valor de mercado es de 5 millones de euros y dado que otros jugadores a los que lleva siguiendo los últimos años como pueden ser Moncayola, Turrientes o Aimar Oroz son mucho más caros, todo apunta a que aprovecharán el descenso del Girona para acometer de manera definitiva su fichaje.