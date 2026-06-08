Sergio Arribas: La gran estrella de Segunda División ya tiene precio de salida

LaLiga Hypermotion está llegando a su fin. Racing de Santander y RC Deportivo de la Coruña todavía esperan al tercer equipo que les acompañará a Primera División. Con las semifinales del playoffs de ascenso todavía por terminar, el mercado de fichajes comienza a calentarse, sobre todo, con los nombres de los jugadores más destacados de Segunda División. Ya hace un tiempo que el segundo escalón se ha convertido en un buen vívero de futbolistas de nivel, preparados para dar el salto a una categoría superior.

Sin lugar a dudas uno de los nombres que casan a la perfección en esos parámetros es el de Sergio Arribas. El genial mediapunta de la UD Almería centra las miradas de muchos clubes de Primera División y de Europa muy potentes. Y es que la temporada del jugador madrileño es espectacular. Tan solo podría mejorarse logrando el deseado regreso a Primera División del conjunto andaluz.

Arribas se ha convertido en las últimas dos temporadas en un jugadorazo, después de lo que ya dejó ver en su estreno en Primera División. Todo el juego del Almería pasa por sus botas y es líder estadístico total y absoluto. Por eso no es de extrañar que sea una pieza cotizada y de deseo en el mercado de este verano.

Arribas controla el balón ante Thierry / EFE

Este es el precio de salida de Sergio Arribas

Evidentemente el futuro de Sergio Arribas dependerá de lo que depare el playoff de ascenso a la UD Almería. El cuadro andaluz vende, pero lo hace por grandes cantidades, es decir, no pierde la oportunidad de hacer caja. Lo que quedará por ver es en el hipotético caso de un ascenso, qué proyecto tendría el Almería.

No obstante si algún equipo quiere lanzarse a por Arribas sin mediar con el Almería, este tendrá que pagar los 40 millones de euros que tiene de cláusula de rescisión. Una cantidad que se repartiría entre el Almería y el Madrid, acordado en el traspaso al cuadro andaluz.

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Sergio Arribas ha participado en 44 partidos este curso en los que ha anotado 26 goles y ha repartido 7 asistencias. Unos números primorosos que ponen a Sergio Arribas en el foco del mercado de fichajes.