El Betis quiere fichar un nuevo delantero que acompañe al Cucho

Tras las salidas de Bakambú y Chimy Ávila, el Betis necesita reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. Bamba Dieng termina contrato con el Lorient y el club verdiblanco está interesado en él, pero no es el único. Sus cifras goleadoras llaman la atención de distintos clubes de Europa y su actuación en el próximo Mundial podría ser el escaparate definitivo para que su número de pretendientes se dispare.

Quién es Bamba Dieng

El delantero senegalés juega en la Ligue 1 desde su debut con el Marsella en la temporada 21-22. El verano de 2023 lo fichó el Lorient y tras una temporada en el club se marchó cedido al Angers. Para el inicio de la campaña 25-26 regresó al Lorient, donde ha jugado 26 partidos oficiales y ha anotado 16 goles.

Dieng suele jugar de delantero centro, pero también puede situarse en banda como extremo izquierdo. Debido a su velocidad explosiva es un jugador muy efectivo atacando espacios. Por tanto, puede ser un buen complemento para un equipo que busque construir su ataque a través de transiciones rápidas.

Bamba Dieng tras anotar con el FC Lorient / @FCLorient

Este perfil de jugador puede encajar perfectamente en el estilo de juego vertical con cambios de ritmo que plantea Pellegrini en el Betis. Además, Dieng destaca porque más allá de ser un jugador muy rápido, combina esa velocidad con una gran visión de juego.

Un jugador con muchos pretendientes

El Betis vuelve a la Champions 20 años después y uno de sus principales objetivos este verano es mejorar su ataque. De momento ya han sonado nombres como: Kevin Denkey y Gonzalo Petit. A esta lista se une Bamba Dieng, que ya llama la atención de una gran cantidad de clubes de Europa. Además del Betis, el último en fijarse en él ha sido la Lazio.

Actualmente, cobra menos de 1 millón de euros, por lo que su sueldo no es un impedimento para su fichaje. Pero con todo el Mundial por delante para revalorizarse y la gran cantidad de clubes que pretenden su fichaje, la operación va a ser complicada.

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Aun así, el Betis necesita cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio con ventas de entre 30 y 40 millones. Por tanto, de momento se prevén más salidas que fichajes.