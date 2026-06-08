El Depor ya tiene hecho su primer fichaje para preparar su vuelta a 1a división

Tras 8 años fuera de la máxima categoría del fútbol español, el Deportivo de la Coruña está de vuelta y ya ha comenzado a planificar la próxima temporada. El 6 de junio anunciaron que Sergio Escudero, Cristian Herrera, Juan Diego Molina 'Stoichkov’, Samuele Mulattieri y Jose Gragera no continuarán en el club y 2 días después están a punto de cerrar su primer fichaje. El elegido es Teun Gijselhart, un centrocampista holandés de 21 años procedente del De Graafschap.

Una apuesta de futuro

Teun Gijselhart se ha formado en las categorías inferiores del AZ Alkmaar, donde ganó la Youth League. Esta temporada ha sido titular indiscutible en el De Graafschap, equipo de la 2a división holandesa, con el que ha caído eliminado en los cuartos de final del playoff de ascenso. Juega de mediocentro defensivo y destaca por su buen regate y aceleración con el balón. En Holanda lo comparan con Frenkie De Jong, salvando las distancias, por su capacidad para interceptar balones y romper líneas de pase sin necesidad de entrar al ‘tackle’ o deslizarse por el suelo.

El Deportivo pagará cerca de 1 millón de euros por el jugador y tendrá contrato hasta junio de 2030, pero su rol en el equipo todavía no está claro. Debido a lo joven que es, no se descarta en ningún caso que pueda llegar a jugar con el filial para ascender al primer equipo más tarde.

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Una gran reconstrucción

Con la incorporación de Teun Gijselharst, el Deportivo de la Coruña dará el pistoletazo de salida a un intenso mercado de fichajes. Fernando Soriano, director deportivo del club, ya ha avanzado que habrá movimientos en todas las líneas del campo y se pretenden anunciar varios acuerdos a lo largo de esta misma semana.