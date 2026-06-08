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El Marsella quiere fichar al jugador más valioso del Sevilla

El conjunto francés lanza una oferta millonaria por el delantero Akor Adams

El delantero nigeriano del Sevilla FC Akor Adams (en el suelo) celebra junto a sus compañeros tras anotar el 2-3 que adelanta al conjunto hispalense durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 disputado este miércoles entre el Villarreal y el Sevilla FC en el estadio de La Cerámica en Villarreal. EFE/ Kai Forsterling. (Villarreal) (Sevilla)

El delantero nigeriano del Sevilla FC Akor Adams (en el suelo) celebra junto a sus compañeros tras anotar el 2-3 que adelanta al conjunto hispalense durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 disputado este miércoles entre el Villarreal y el Sevilla FC en el estadio de La Cerámica en Villarreal. EFE/ Kai Forsterling. (Villarreal) (Sevilla) / Kai Forsterling / EFE

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Álvaro Escrig

Valencia

Akor Adams aterrizó en Sevilla en enero de 2025 por 5,5 millones de euros. Tras su primera temporada completa en el conjunto hispalense, su valor de mercado se sitúa en torno a los 15 millones de euros; lo que le convierte en el jugador más valioso junto a Agoumé y Kike Salas. Pese a que tiene contrato hasta junio de 2029, una oferta agresiva del Marsella podría cambiar su destino de cara a la próxima temporada.

De meter goles a sanear las cuentas del club

La temporada pasada, Akor Adams metió 10 goles en los 32 partidos que jugó. De esos 10, 2 los anotó en las últimas 4 jornadas y fueron claves para que el Sevilla asegurara la permanencia en la primera división. 

Akor Adams, delantero que ha anotado el segundo gol sevillista... y definitivo en el partido

Akor Adams, delantero que ha anotado el segundo gol sevillista... y definitivo en el partido / EFE

El Sevilla necesita generar ingresos antes del 30 de junio, por lo que se muestran predispuestos a escuchar ofertas por el futbolista. Una venta que se adapte a su valor de mercado (15 millones) ya triplicaría la inversión inicial (5,5 millones) que hicieron por el delantero hace algo más de un año.

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Adams no se moja

Por el momento, Akor Adams es prudente con su futuro, pero no cierra ninguna puerta. “Tengo contrato con el Sevilla. Todo depende de lo que pase, pero yo estoy feliz aquí”, declara Adams. 

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