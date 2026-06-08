Unai Emery quiere fichar un jugador del Celta de Vigo por un dineral

La Premier League es el torneo futbolístico más adinerado del mundo. Los traspasos desproporcionados están a la orden del día y, aunque generalmente los hacen dentro de su propia liga, de vez en cuando alegran las cuentas de clubes de otros campeonatos mediante traspasos que rara vez podrían ejecutar clubes españoles que no sean Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid.

El caso es que, como es normal, los clubes de la Premier League (también de la Championship) suelen pescar varios de los mejores jugadores en LaLiga. Equipos como Osasuna, Sevilla o Celta no tienen las cuentas como para retener a sus mejores futbolistas año tras año, por lo que están resignados a acceder a negociar por algunos de sus jugadores por mucho que inicialmente se debilite el equipo.

Celta, club vendedor

El Celta de Vigo disputará competición europea de nuevo el curso que viene, pero la viabilidad económica de los de Balaídos pasa por la venta de por lo menos uno de sus jugadores. Una gran venta es obligada y es que el curso pasado ya consiguieron la sorprendente cantidad de 50 millones por Fer López y Strand Larsen, jugadores que han descendido al Wolverhampton como colista. El español no anotó ningún gol y el noruego, sólo seis. Dichos traspasos desproporcionados sanearon las cuentas hasta el punto de poder invertir en tres exvalencianistas como Ilaix Moriba, Ferran Jutglà o Borja Iglesias.

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¿Ilaix Moriba a la Premier League?

Ilaix Moriba es, precisamente ahora, el mejor colocado para ser la gran venta del verano. Tiene contrato con el Celta hasta 2029 y una cláusula de 30 kilos que estarían dispuestos a negociar, pero siempre por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. La buena temporada del africano de 23 años, titular en dos de cada tres partidos, así como su perfil de juego, han despertado el interés de varios clubes, siendo el Aston Villa de Unai Emery uno de los mejor posicionados. Las intenciones del técnico vasco pasan por reclutar al exjugador del Valencia CF para ganar un hombre de rotación para la sala de máquinas.