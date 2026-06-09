Los descartes de Mourinho en el Real Madrid: ¡Vaya limpieza!

A estas alturas todo el mundo conoce el carácter de José Mourinho. El entrenador portugués regresa al Real Madrid como una especie de salvavidas para Florentino Pérez. Mou tiene la difícil tarea de ejercer de capitán del barco y reconducir a una plantilla, que ha hecho una temporada ridícula, asomando los problemas internos con la pelea entre Valverde y Tchouaméni, los caprichos de Vinícius o los viajes de Mbappé lesionado con Ester Expósito.

Todo ello en una temporada en la que ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa lograron conectar con una plantilla que se ha apoderado del vestuario blanco. Así pues Florentino Pérez en una huida hacia adelante considera que Mourinho es el ‘ogro’ perfecto para reeducar a las estrellas del Madrid. Eso sí previo pago de 15 millones de euros al Benfica para que Mou vuelva al Bernabéu.

La ‘limpieza’ de Mourinho en el Madrid: Todos los descartes

El desastre de temporada del Real Madrid, evidentemente tendrá consecuencias en la plantilla y no solo por el cambio de entrenador. Muchos jugadores han agotado sus oportunidades y tendrán que buscarse las habichuelas lejos del Bernabéu. Eso y que Florentino también necesita hacer caja pese al músculo económico que pueda tener el Madrid para hacer fichajes de más de cien millones de euros.

Según recoge SPORT el Madrid ya tiene una lista de descartes para este verano. El primer nombre de la lista es Rodrygo. El brasileño, de 25 años, se está recuperando de una grave lesión de rodilla. Su salida es costosa, puesto que estará de baja casi hasta final de año. Aunque era una pieza codiciada su valor se ha desplomado desde los 110 millones de euros hasta los 45.

Xabi Alonso y Rodrygo se abrazan / DAZN

Otro jugador llamado a salir del Madrid este verano es Ceballos. El mediocentro tiene todavía un año más de contrato y sabe que si quiere jugar debe salir. Muchos equipos están pendientes de su situación, entre ellos, el recurrente Real Betis, sin embargo, Ceballos siempre ha optado por esperar una importancia que no ha recuperado en el Madrid desde aquella prodigiosa Champions con Zidane.

Dos de los damnificados de la mala temporada del Madrid son Camavinga y Asencio. El primero no ha demostrado el nivel que prometía desde su llegada. Las lesiones han lastrado su evolución, pero él tampoco se ha ganado un lugar en el terreno de juego. Su valor y sus condiciones físicas lo ponen en el escaparate para los grandes de Europa, pero habrá que ver qué equipo se lanza a por su fichaje después de haberse quedado fuera del Mundial con Francia.

Eduardo Camavinga dio el susto en San Mamés / SD

Asencio también ha ido perdiendo protagonismo en el Madrid. Reclamado como una solución de urgencia ante las constantes bajas en defensa en el Madrid, Asencio logró hacerse un hueco en la plantilla. Incluso renovó hasta 2031. La llegada de Konaté le cierra la puerta y puede salir este verano.

Por último está el nombre de Franco Mastantuono. El argentino ha estado lejos, muy lejos, de las expectativas. Sin embargo por su juventud y la gran apuesta económica dirigida al futuro, el Madrid considera su caso diferente. La mejor opción sería la de una cesión para que siguiera fogueándose, pero desde luego, en caso de quedarse en la plantilla del Madrid, este tendrá muy difícil contar con minutos.