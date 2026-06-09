River Plate quiere fichar a un descarte del Betis

Nelson Deossa llegó al Betis el verano pasado como uno de los fichajes más ilusionantes del verano. Tras sumar buenas temporadas en el Pachuca y el Monterrey, el Betis decidió pagar casi 12 millones por él para fortalecer el centro del campo. Deossa nunca dio el rendimiento esperado durante la temporada, por lo que se ha convertido en transferible y es una de las vías del Betis para poder cuadrar las cuentas.

Las negociaciones van a ser intensas

De momento, el club que más interés está mostrando por el jugador es River Plate. Eduardo Coudet, entrenador del equipo argentino, está intentando ejercer presión para que la operación se realice lo antes posible. Aun así, todo parece indicar que las negociaciones se alargararán en el tiempo. El Betis quiere obtener al menos 10 millones por el jugador, pero River no se muestra muy predispuesto a alcanzar esa oferta.

Los argentinos pretenden intentar que llegue como cedido, pero el Betis sólo aceptará una venta. Además, posiblemente Deossa debería aceptar una rebaja salarial, porque en caso de llegar al equipo con su salario actual, 2,30 M al año, se convertiría en el segundo jugador mejor pagado de la plantilla.

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Deossa posa en su presentación con el Betis / @RealBetis

El objetivo es recuperar su mejor versión

Deossa es un centrocampista muy físico al que le gusta pisar campo rival y aparecer desde segunda línea, de hecho durante su estancia en la Liga MX anotó 17 goles en 2 temporadas. El disparo lejano es una de sus grandes armas y la forma en la que llegan la mayoría de sus goles. Durante esta temporada, River Plate normalmente ha jugado con un 4-1-3-2 o un 4-2-3-1. En cualquier caso, Deossa puede ser ese centrocampista que juegue en una posición más adelantada, justo por detrás de los delanteros, para tener la oportunidad de llegar más a portería y recuperar su versión más goleadora.