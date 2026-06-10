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El Rayo Vallecano renueva a Unai López hasta 2029

El centrocampista vasco vestirá la franja al menos durante 3 temporadas más pese al interés de otros clubes

El centrocampista del Rayo Vallecano, Unai López, pelea un balón ante el defensa del Real Madrid Raúl Asencio.

El centrocampista del Rayo Vallecano, Unai López, pelea un balón ante el defensa del Real Madrid Raúl Asencio. / MARISCAL / EFE

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Álvaro Escrig

El Rayo Vallecano acaba de anunciar a través de sus redes sociales que ha alcanzado un acuerdo con Unai López para ampliar su contrato hasta 2029. El centrocampista vasco de 30 años lleva 222 partidos jugados con el club a lo largo de 6 temporadas, en las que ha anotado 10 goles y ha repartido 12 asistencias. 

Unai ha sido titular indiscutible durante las 2 temporadas y media de Iñigo Pérez en el club. A lo largo de los últimos meses ha recibido ofertas de varios equipos clubes, entre las que destaca la del Olympiacos de Mendilibar. También han preguntado por él clubes de la MLS y de Oriente Medio, pero Unai ha priorizado al Rayo.

El jugador vasco es uno de los pesos pesados del vestuario e incluso podría convertirse en uno de los capitanes de cara a la temporada que viene. Sustituiría a Óscar Trejo, que jugó su último partido en Vallecas el pasado 17 de mayo contra el Villarreal.

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El principal objetivo es un entrenador

Tras la temporada más exitosa de la historia del club, en la que jugaron la primera final europea de su historia, la dirección deportiva del Rayo continúa trabajando para darle forma al proyecto de la próxima temporada. Ahora mismo el objetivo principal es encontrar un sustituto en el banquillo para suplir la marcha de Iñigo Pérez al Villarreal. Aun así, al mismo tiempo siguen en busca de nuevos fichajes y suenan nombres de viejos conocidos: Fran Beltrán y Akieme.

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