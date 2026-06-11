El Barça, dispuesto a hacer 'caja' con una de las perlas de La Masia

El FC Barcelona afronta un verano marcado por la necesidad de ajustar su plantilla y seguir mejorando su situación económica. La dirección deportiva trabaja en diferentes escenarios para equilibrar las cuentas y, al mismo tiempo, dar forma al proyecto que encabezará Hansi Flick durante la próxima temporada. En ese contexto, algunos movimientos inesperados podrían producirse en las próximas semanas, incluso afectando a futbolistas que han crecido en La Masia y que hasta hace poco parecían llamados a consolidarse en el primer equipo. En este sentido, una información publicada por Marca apunta a que Marc Casadó podría convertirse en una de las ventas importantes del mercado estival azulgrana.

La competencia en el centro del campo reduce su protagonismo

La situación deportiva de Casadó ha cambiado considerablemente en comparación con la pasada campaña. El centrocampista aprovechó las oportunidades que tuvo para demostrar su capacidad y ganarse un espacio dentro de la dinámica del primer equipo. Sin embargo, el regreso de jugadores fundamentales como Gavi y Marc Bernal tras superar sus respectivos problemas físicos ha provocado una mayor competencia en la medular, reduciendo de forma notable las opciones de participación del futbolista catalán. Con varios jugadores disputándose los mismos puestos, su continuidad ha dejado de parecer tan clara como meses atrás.

La planificación deportiva del Barcelona contempla una plantilla más equilibrada y con menos acumulación de efectivos en determinadas posiciones. Actualmente, Flick dispone de numerosas alternativas para ocupar los tres puestos del centro del campo, por lo que la salida de uno de los integrantes de esa demarcación aparece como una posibilidad real. Dentro de ese escenario, Casadó es uno de los nombres que más fuerza ha cobrado debido a la diferencia de protagonismo respecto a otros compañeros y a las oportunidades que podrían abrirse para él lejos del Camp Nou.

Jorge Mendes ya trabaja en una operación valorada en 25 millones

La posibilidad de abandonar el club no es nueva para el futbolista. Durante anteriores mercados ya existieron equipos interesados en hacerse con sus servicios, aunque las circunstancias terminaron frenando cualquier operación. Ahora, con un panorama distinto tanto para el jugador como para la entidad, Jorge Mendes ha retomado los contactos con distintos clubes para explorar una salida que pueda satisfacer a todas las partes.

BARCELONA , 22/11/2025.- El centrocampista del Barcelona Marc Casadó (i) pelea un balón con el defensa del Athletic Yuri Berchiche durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Athletic Club, este sábado en el Camp Nou. EFE/ Quique García / Quique García / EFE

Las conversaciones mantenidas entre el representante portugués y la dirección deportiva azulgrana han servido para fijar una valoración que ronda los 25 millones de euros. Aunque la cifra es inferior a la que se manejaba hace un año, en el Barcelona consideran que sigue siendo una cantidad importante por un jugador formado en la cantera. Además, una venta de estas características permitiría generar ingresos relevantes y ofrecería un margen adicional para afrontar otras operaciones estratégicas durante el mercado.

Dos ofertas y una fecha clave para cerrar la venta

El entorno de Casadó ya dispone de dos opciones concretas para estudiar su futuro. Una de ellas procede de un club europeo que considera al centrocampista una pieza con gran potencial de crecimiento y que estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico para incorporarlo. La segunda propuesta llega desde Arabia Saudí, donde continúa existiendo un fuerte interés por atraer talento joven procedente de las grandes ligas europeas.

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Sara Fernández

La intención del Barcelona es acelerar los plazos y evitar que la operación se prolongue durante todo el verano. El objetivo pasa por cerrar cualquier acuerdo antes del próximo 30 de junio, una fecha especialmente importante para la entidad desde el punto de vista financiero. Si la venta se concreta antes de ese día, el ingreso quedaría reflejado en el balance de la presente temporada, ayudando a mejorar las cuentas del club. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, las negociaciones avanzan y todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas para conocer el futuro de Marc Casadó.