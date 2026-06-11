El Rayo Vallecano ya ha elegido a su nuevo entrenador

El 29 de mayo, Íñigo Pérez dejó de ser oficialmente el capitán a bordo del Santa Inés. Trece días después, un nuevo líder está a punto de coger el timón del barco para comenzar una nueva aventura. El elegido es Jagoba Arrasate. El técnico vasco era el favorito para sentarse en el banquillo del Rayo la próxima temporada y todo parece indicar que será así. Tras una temporada para olvidar con el Mallorca, que acabó con el descenso del equipo balear en la última jornada, Arrasate llega a un destino con una dinámica totalmente opuesta.

Pese a que esta última campaña ha empañado un poco su gran currículum, Arrasate es un experto en conseguir que un equipo de bajo presupuesto sea lo más competitivo posible. Al igual que Andoni Iraola o Íñigo Pérez, Jagoba es capaz de exprimir al máximo el talento de sus jugadores.

Arrasate y su conexión con Íñigo Pérez

Su estilo de juego destaca por el orden táctico y la presión alta para intentar robar en campo contrario. Arrasate es un técnico que prioriza la solidez defensiva y suele conceder pocos riesgos en la salida de balón. Al contrario que Íñigo, que instaló en el Rayo una dinámica basada en la posesión de balón y el control de los partidos.

Aunque su estilo de juego les diferencie, ambos entrenadores tienen muchas cosas en común. Íñigo Pérez fue jugador de Arrasate tanto en Osasuna, como en el Numancia. Actualmente, mantienen una buena relación y el actual técnico del Villarreal ha elogiado en varias ocasiones el trabajo de Arrasate. “Con Jagoba alcancé mi mejor nivel. Es muy importante en mi carrera profesional. De hecho, ahora puedo usar conceptos que adquirí con él”, explicó Íñigo Pérez.

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Un entrenador muy "estilo Rayo"

Además el perfil de entrenadores como Arrasate históricamente ha conectado con la afición del Rayo. El entrenador vasco siempre ha transmitido una imagen cercana, humilde y alejada del protagonismo mediático. Su capacidad de liderazgo y sus habilidades para generar grupos unidos cuadran con el espíritu del club. Eso sí, aunque Jagoba tenga ganada a la afición, todavía tiene que hacer frente a un intenso mercado de fichajes para mantener el rendimiento que ha dado el equipo a las órdenes de Íñigo Pérez durante las últimas temporadas.