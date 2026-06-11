El Newcastle ofrece una millonada de récord a Osasuna para fichar a Víctor Muñoz

Braulio Vázquez se frota las manos. El director deportivo sabe que es prácticamente imposible retener otra temporada a Víctor Muñoz después de un curso espectacular en el que sus actuaciones han llamado la atención de numerosos clubes. Tal ha sido su buen nivel, que Luis de la Fuente le ha convocado para el Mundial como alternativa de garantías para Lamine Yamal o Nico Williams.

Con 22 años y un valor de mercado de 30 millones de euros, Osasuna lo incorporó el pasado verano al comprar por cinco kilos el 50% de los derechos del jugador. La cláusula de rescisión del atacante será de 40.000.000 de euros, pero a través del acuerdo alcanzado, el Real Madrid se reservaba una opción de recompra sobre el jugador a la conclusión de las siguientes tres temporadas. Eso sí, la letra pequeña obligaba a los blancos a quedárselo en la primera plantilla todo un curso, algo que Mourinho preferiría evitar para centrarse en otros refuerzos más a su gusto.

Osasuna y Real Madrid se reparten el dinero

Ahora, tal y como informa Fabrizio Romano, tanto Osasuna como Newcastle están ultimando los flecos de un traspaso récord para los navarros. Hablamos de un acuerdo por 35+5 kilos, aunque cerca de 15 irían director al Santiago Bernabéu. 'El Chiringuito' ha ido más allá y han asegurado que el extremo pasaría su reconocimiento médico con los ingleses en plena concentración de la Selección en EEUU.

Víctor Muñoz se intenta escapar de Tsygankov en Pamplona / EFE

César Palacios, el sustituto

Osasuna no tiene tiempo que perder y una de las opciones que sigue desde hace tiempo es la de César Palacios, mediapunta del Real Madrid Castilla. El jugador, de 21 años y 7,5 kilos de valor de mercado, llegaría al club del que su padre fue canterano y capitán. La fórmula del acuerdo entre rojillos y blancos sería similar a la de Víctor Muñoz, por la que los navarros abonarían una cantidad cercana a los 5-7 millones por el mitad del pase, guardándose los de Florentino Pérez su clásica opción de recompra.

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César Palacios, en el Celta-Real Madrid. / Europa Press

Boyomo, también en la rampa de salida

Se trata de una gran venta que permitirá reforzar el equipo del recién llegado Luis Ramis, aunque también se espera la salida de otra pieza importante como es Enzo Boyomo. El internacional camerunés ya fue seguido el curso pasado por Unai Emery y ahora parece que sigue con un pie y medio fuera de El Sadar por una cifra cercana a los 25 millones de su cláusula, de los que el 10% de la plusvalía irían directos al Valladolid.