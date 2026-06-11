Osasuna encuentra el reemplazo de Víctor Muñoz

La posible marcha de Víctor Muñoz al Newcastle United por una cifra cercana a los 40 millones de euros obliga a Osasuna a acelerar la planificación deportiva de la próxima temporada. Mientras las negociaciones avanzan y el Real Madrid sigue teniendo un papel clave en la operación, en El Sadar ya estudian alternativas para cubrir una baja que sería muy difícil de reemplazar. Entre los nombres que figuran en la agenda rojilla destaca el de César Palacios, joven centrocampista del Real Madrid Castilla que ha despertado el interés de varios clubes europeos.

Víctor Muñoz, jugador de Osasuna, con pasado en la cantera del Real Madrid / LaLiga

César Palacios, el elegido para iniciar una nueva etapa

Según informa Diario de Navarra, Osasuna habría preguntado por la situación de César Palacios de cara al próximo mercado de fichajes. Aunque por el momento no se han producido avances significativos y la operación se considera complicada, el interés existe y encaja con la política deportiva del club navarro.

El futbolista soriano, de 21 años, es una de las piezas más destacadas del Castilla y su progresión no ha pasado desapercibida para los responsables deportivos rojillos. Su capacidad para organizar el juego, su madurez táctica y su margen de crecimiento le convierten en un perfil muy atractivo.

Por otra parte, la historia de César Palacios mantiene una conexión especial con Osasuna. Su padre, César Palacios Chocarro, fue capitán, referente y uno de los grandes símbolos de la entidad navarra durante su etapa como futbolista. Este vínculo sentimental añade un componente emocional a una posible operación que sería recibida con entusiasmo por buena parte de la afición rojilla.

El Real Madrid mantiene el control de la operación

Palacios tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y el club blanco no contempla una salida sencilla. Durante la presente temporada ha participado en cinco encuentros oficiales con el primer equipo, una muestra de la confianza que existe en Valdebebas sobre su potencial.

Precisamente las condiciones que suele exigir el Madrid para la venta de sus canteranos, conservando parte de los derechos económicos y opciones de recompra, estarían dificultando el interés de otros clubes como el Athletic Club.

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La salida de Víctor Muñoz, cada vez más cerca

Mientras tanto, el futuro de Víctor Muñoz parece encaminado hacia la Premier League. El Newcastle está dispuesto a realizar una inversión cercana a los 35 millones de euros fijos más otros cinco en variables para hacerse con los servicios del extremo.

BILBAO (PAÍS VASCO), 21/04/2026.- El defensa del Athletic Andoni Gorosabel y el centrocampista de Osasuna Víctor Muñoz, durante el partido de la jornada 33 de laLiga EA Sports, que el Athletic Club y el CA Osasuna disputan este martes en el estadio de San Mamés en Bilbao (País Vasco). EFE/ Miguel Toña / Miguel Toña / EFE

El Real Madrid posee el 50% de los derechos del futbolista y mantiene diferentes mecanismos de control sobre su futuro, por lo que cualquier acuerdo definitivo deberá contar con la aprobación de la entidad madridista.

Tras una temporada sobresaliente en Pamplona, con siete goles y cinco asistencias, y después de convertirse en internacional absoluto, todo apunta a que Víctor Muñoz afronta sus últimas semanas como jugador rojillo.

Osasuna prepara el relevo

Con la operación Newcastle avanzando y la necesidad de reforzar la plantilla de cara al próximo curso, Osasuna ya explora el mercado en busca de talento joven y con proyección. César Palacios reúne muchas de las características que busca la dirección deportiva y aparece como uno de los nombres a seguir durante las próximas semanas.

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Aunque la negociación no será sencilla, en Pamplona ya tienen identificado al futbolista que podría abrir una nueva etapa tras la salida de una de las grandes revelaciones de la temporada.