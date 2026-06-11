La Real Sociedad y el Sevilla negocian un intercambio de futbolistas... con un valenciano por medio

Oso debutó con el primer equipo del Sevilla en diciembre de 2025 ante el Valencia CF en Mestalla. Su gran rendimiento le hizo ganar protagonismo y se convirtió en una de las piezas clave para la permanencia del club en LaLiga. Ahora, el jugador ha llamado la atención de otros clubes de la competición y la delicada situación económica del Sevilla les debilita en las negociaciones.

La Real Sociedad a la caza de Oso

El club txuri-urdin ya ha comenzado su planificación de cara a la temporada que viene y quieren contar con los servicios del joven alicantino. El valor de mercado de Oso se sitúa alrededor de los 10 millones de euros, pero la Real tiene un plan para abaratar la operación. Han ofrecido a Javi López y una cifra económica que ronda los 5 millones de euros. El caso es que el poderoso lateral anotó dos goles y repartió tres asistencias en los 21 encuentros disputados este curso.

El futbolista de la Real Sociedad ha firmado una buena campaña en el Real Oviedo, club en el que estaba cedido, y uno cuenta para Matarazzo. Además es un jugador que le gusta mucho a Luís García Plaza, porque coincidieron en el Alavés y para el actual entrenador del Sevilla era titular indiscutible. Este movimiento tiene mucho sentido, porque tras una posible venta de Oso, el Sevilla solamente tendría a Suazo como lateral izquierdo puro. Por tanto, García Plaza podría considerar la llegada de Javi López como una buena forma de convertir esta situación en un mal menor.

OVIEDO (ASTURIAS), 03/11/2025.- El defensa del Oviedo Javier López (d) pelea un balón con el centrocampista del Osasuna Rubén García durante el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports que disputan el Real Oviedo y el Osasuna, en el estadio Carlos Tartiere. EFE/ Paco Paredes / PACO PAREDES / EFE

Los problemas económicos del Sevilla

La intención del club hispalense era renovar a Oso lo antes posible, ya que su contrato acaba en junio de la próxima temporada, pero la oferta de la Real y las cifras que piden los agentes del futbolista han congelado las negociaciones. Por tanto, el Sevilla es consciente de que se encuentra en una calle sin salida. Si no consiguen renovar este verano al jugador, la única opción es venderlo para evitar que salga gratis al finalizar la temporada 26-27.

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El centrocampista del Sevilla Joaquín Martínez "Oso" (d) pelea un balón con el defensa alemán del Levante Jeremy Toljan, durante el partido de LaLiga de fútbol entre el levante y el Sevilla, este jueves en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/ Manuel Bruque. (Levante) (Sevilla) / Manuel Bruque / EFE

Además, el Sevilla necesita generar entre 20 y 30 millones de plusvalía antes del 30 de junio para poder cuadrar las cuentas y la venta de canteranos es una vía rápida para generar estos beneficios.