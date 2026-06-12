Demichelis se va a un club de la Bundesliga y el Mallorca no lo sabía

Esta fue la respuesta de Demichelis cuando le preguntaron sobre su futuro tras el descenso del Mallorca: “No me voy a ir al aeropuerto y salir corriendo desde acá. Me juntaré con quienes me contrataron. En el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto, pero pensando y analizando bien qué es lo mejor para Mallorca”.

Un mes y medio después, todo parece indicar que abandonará el club para irse a la Bundesliga. En Mallorca todavía no saben nada, de hecho la temporada pasada estuvo hablando con algunos miembros del club para planificar la próxima temporada. Tras el descenso del club en la última jornada, esta noticia es un golpe duro para el club porque sí que contaban con él para el año que viene.

Ilusionó al mallorquinismo

Demichelis ilusionó al club en un momento complicado. Cuando llegó la salvación estaba lejos, pero su discurso positivo y basado en el trabajo diario ilusionó al mallorquinismo. Durante su etapa como técnico, consiguió el 50 % de los puntos, pero no fueron suficientes para lograr la permanencia. Al acabar la temporada, el club anunció su extensión de contrato hasta el final de la próxima campaña, pero los planes del técnico han cambiado.

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El interés de la Bundesliga que le ha alejado de la isla viene del RB Liepzig. Allí el técnico argentino jugará la Champions League la próxima temporada, mientras tanto el Mallorca luchará par lograr el ascenso a LaLiga.