Se amplía la lista de pretendientes de Pablo Hernández

Pablo Hernández tomó los mandos del Castellón en la jornada 5 como técnico interino e inmediatamente cambió la dinámica del club. El Castellón ganó sus 3 primeros partidos bajo las órdenes del técnico valenciano. El impacto de Pablo Hernández no se demostró solamente a través de los resultados, sino que el Castellón se fue convirtiendo poco a poco en uno de los equipos que mejor jugaba de la categoría. Por ello, en noviembre el conjunto albinegro decidió extender su contrato hasta el final de la temporada 25/26.

Bajo el mando de Pablo Hernández el Castellón ha estado muy cerca de volver a primera división 35 años después. Su gran rendimiento en el banquillo ha despertado el interés de varios clubes de LaLiga. El último en preguntar por él ha sido el Elche, que continúa su búsqueda de entrenador tras la marcha de Eder Sarabia.

Las opciones en el banquillo del Elche

Pese a que el entrenador vasco todavía tenía un año de contrato con el Elche, Sarabia decidió salir del equipo al acabar la temporada. Esa decisión cambió por completo los planes del club ilicitano, ya que contaban con él para la campaña 26/27. Actualmente, el Elche baraja varias opciones y el entrenador que más gusta es García Pimienta. El ex-entrenador del Sevilla da continuidad al estilo de Sarabia, que consiste en el manejo del balón y la construcción desde atrás.

En caso de que el fichaje de Sarabia no sea posible, el nombre que más fuerza ha cogido en las últimas semanas es el de Pablo Hernández. Su estilo de juego vistoso, valiente y vertical también gusta en Elche y casa con el proyecto que ha construido Sarabia. Además, su juventud y la gran proyección que tiene son dos factores que han llevado a la directiva a verlo como un gran candidato para consolidar el proyecto a largo plazo.

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Pablo Hernández, en la lista de muchos equipos

Durante los últimos meses, además del Elche, al entrenador del Castellón se le ha vinculado con distintos equipos españoles como: Osasuna; que ya ha encontrado entrenador, o el Girona. Aun así, Pablo Hernández siempre ha puesto por delante al Castellón y se encuentra a la espera de que el club le ofrezca una oferta de renovación. Durante una rueda de prensa en febrero, cuando le preguntaron por su futuro, respondió: “Esta es mi casa y yo estoy feliz aquí. Estoy dispuesto a quedarme en el club para lo que haga falta”.