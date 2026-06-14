Bombazo en LaLiga: El fichaje del Real Madrid que más escuece al FC Barcelona

El mercado de fichajes del Real Madrid va a volver a ser movidito. Independiente de las salidas que se produzcan y si una de ellas afecta a una superestrella, queda claro que José Mourinho tendrá voz y voto a la hora de incorporar jugadores. El veterano técnico luso se caracteriza por apostar por jugadores que tengan tanta calidad como garra.

El curso pasado se gastaron 167 millones en cuatro jugadores (Huijsen, Carreras, Mastantuono y Trent). Ahora se esperan más de cuatro caras nuevas, ya que están cerrados tanto Konaté como Dumfries para reforzar el centro de la zaga y el lateral derecho. Como por los cimientos se construyen las casas, ahora toca el lateral izquierdo y aquí es donde entra en juego Marc Cucurella, canterano del Espanyol que pasó por el FC Barcelona. Fabrizio Romano, sin ir más lejos, asegura que existe un acuerdo verbal entre clubes y el propio jugador. El lateral izquierdo español firmará un contrato por 6 años y ya ha acordado el traspaso.

El internacional español, de 27 años (cumple 28 en julio), tiene contrato con el Chelsea hasta 2029 y tanto FC Barcelona como Atlético de Madrid han movido ficha por el mundialista. Los culés lo tienen como plan B por el exvalenciansita Joao Cancelo, mientras que Simeone sueña con el lateral para su proyecto.

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Marc Cucurella, jugador del Chelsea y de la selección española. / Sergio Reyes

Acuerdo millonario

La pelota estaba en el tejado del Chelsea, que abonó 65 millones al Brighton en 2022 y con quien informan que ya existe un acuerdo verbal con el Real Madrid. El traspaso será caro, pero no hay que olvidar que hace un año abonaron 50 kilos por Carreras. En este sentido, si no sale el joven lateral, tendrá que hacerlo Fran García para dejar sitio (y dinero en caja), sobre todo sabiendo que Mendy estará lesionado prácticamente todo 2026. Con Cucurella dando el 'ok' a los del Santiago Bernabéu, los siguientes objetivos del mercado pasarían a ser los del centro del campo, donde Bernardo Silva es el primero.