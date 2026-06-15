El Celta se interesa por un exlevantinista

El Celta de Vigo jugará su segunda temporada consecutiva en Europa y tras el fichaje de Aleix Febas quieren seguir ampliando su plantilla. Los refuerzos en el centro del campo son una prioridad para Claudio Giráldez y Giorgi Kochorashvili se añade a la lista de posibles fichajes.

El Sporting de Portugal pagó 5,5 millones de euros al Levante por el centrocampista georgiano el verano pasado, pero no ha tenido mucho protagonismo. Kochorashvili ha jugado 26 partidos entre todas las competiciones que ha disputado el Sporting de Lisboa y solamente ha sido titular en 9, por lo que se encuentra en busca de un nuevo destino de cara a la próxima temporada. Además de sus 136 partidos con el Levante, Kochorashvili también tiene experiencia en España en otros equipos como: Castellón, las categorías inferiores del Girona y con el Peralada en primera federación.

Kochorashvili, durante el partido de Liga Hypermotion entre el Levante UD y el Racing de Santander / SD

Sin oferta y con otras opciones

El Celta todavía no ha realizado una oferta firme por el futbolista, pero se espera que llegue en los próximos días. El Sporting quiere recuperar al menos una parte de la inversión que hizo por el futbolista, pero el Celta no quiere correr riesgos con el georgiano. Por tanto, no se descarta una cesión con opción de compra.

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Además, en Vigo también suenan otros nombres para apuntalar el centro del campo. El más ilusionante por el momento es Denis Suárez, que estuvo a punto de regresar al Celta el verano pasado, pero finalmente acabó en el Alavés.