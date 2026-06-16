Mingueza pone rumbo a la Premier y hay dos equipos que apuestan fuerte por él

Tras cuatro temporadas en el Celta, la estancia de Mingueza en Vigo tiene fecha de caducidad. El jugador español, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, rechazó una oferta de renovación con el equipo celeste y ya está buscando nuevo destino. El Celta tendrá que dejarle marchar libre y esta circunstancia también afecta al FC Barcelona porque cuando lo traspasaron se guardó una opción de recompra y el 50 % de una futura venta.

La Premier va a por Mingueza

La Premier League parece ser el destino más llamativo para el lateral y el Newcastle y el Arsenal son los favoritos para hacerse con sus servicios. A Mikel Arteta le gusta mucho Mingueza, porque su versatilidad y su buena capacidad para sacar el balón encajarían muy bien en la rotación del Arsenal. Además, en caso de acabar en el conjunto “gunner”, Mingueza podría volver a jugar la Champions 5 temporadas después.

El Newcastle también está en la puja y parece que es el que más apuesta por el jugador español. Aunque en el conjunto de Eddie Howe podría contar con más minutos, esta temporada no jugarán competición europea. Por tanto, Mingueza tendrá que decidir cuál es la opción que más le atrae.

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Mingueza acaba contrato el próximo 30 de junio / @RCCelta

Una renovación fallida

Durante el final de la temporada, el Celta ya anunció que la continuidad de Mingueza iba a ser complicada. “Tiene postores con más dinero que nosotros. Se ve difícil que pueda seguir, pero tiene una oferta nuestra”, declaró el director deportivo del Celta Marco Garcés. Mingueza era un jugador importante para Claudio Giraldez, que ha insistido en su continuidad, pero finalmente no será posible. “Cuanto antes se acabe el culebrón, mejor para todos. Si sigue aquí, encantado, y si no, desearle lo mejor porque es una persona excepcional y un gran futbolista”, explicó Giraldez.