El Mallorca ya ha elegido al sustituto de Demichelis

Tras la inesperada marcha de Martín Demichelis, el Mallorca ha decidido que Luís Carrión se convertirá en el encargado de luchar por el ascenso la próxima temporada. Entre el listado de candidatos se encontraban nombres como: García Pimienta, Pablo Hernández o Alessio Lisci. Pese a que la última experiencia en LaLiga de Luís Carrión fue mala, porque no consiguió ganar ninguno de los 9 partidos que disputó en el banquillo del Real Oviedo, finalmente han decidido confiar en el técnico catalán.

El fichaje de Demichelis por el RB Leipzig todavía no se ha hecho oficial, pero el Mallorca ya se ha protegido para poder centrarse al cien por cien en la próxima temporada en cuanto Demichelis abandone el club. “Los rumores están ahí y es evidente que algo hay. Si un club quiere llevarse al entrenador tendrá que pagar su cláusula”, explicó Alfonso Díaz, CEO del Mallorca.

Luis Carrión, en rueda de prensa / FC Cartagena

Experiencia de sobra en segunda

Luís Carrión tiene como objetivo devolver al Mallorca a la primera división y su experiencia en este tipo de situaciones respalda su fichaje. En enero de 2021 fichó por el Cartagena, que estaba hundido en la zona de descenso y consiguió salvar la categoría. Durante sus dos siguientes temporadas logró que el equipo quedara en la novena posición.

Noticias relacionadas

Su papel más reconocido en LaLiga Hypermotion fue con el Real Oviedo durante la temporada 23/24, cuando logró que el club se clasificara para los playoffs y se quedó a las puertas de lograr el ascenso.