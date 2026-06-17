Álex Calatrava, la joya del CD Castellón que seduce a LaLiga EA Sports

Álex Calatrava, futbolista del CD Castellón, se ha convertido en una de las grandes sensaciones de LaLiga Hypermotion tras una temporada de altísimo nivel en el fútbol profesional español. Su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes de Primera División como CA Osasuna, RC Celta de Vigo y RCD Espanyol, que ya valoran su incorporación de cara al próximo mercado de fichajes.

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, el mediapunta catalán (natural de Parets del Vallès) ha firmado una temporada de consolidación en el fútbol profesional con números muy destacados: 41 partidos disputados en liga, 14 goles y 8 asistencias, además de un gol en el playoff de ascenso. Su impacto ha sido determinante en el esquema ofensivo del Castellón, que compitió por el ascenso hasta semifinales frente a la UD Almería.

Una irrupción decisiva en LaLiga Hypermotion

El salto de calidad de Calatrava en LaLiga Hypermotion ha sido evidente. Su capacidad para moverse entre líneas, generar ventajas en tres cuartos de campo y finalizar jugadas lo ha convertido en uno de los mediapuntas más determinantes de la categoría. No solo destaca por su producción ofensiva, sino también por su influencia constante en el juego del CD Castellón.

Álex Calatrava avanza con la pelota en el Granada-Castellón / Marc Guidotti / CD Castellón

Su regularidad durante toda la temporada ha sido uno de los factores clave que han permitido al equipo mantenerse competitivo en una liga exigente, donde el nivel físico y táctico marca grandes diferencias. En este contexto, el catalán ha sabido adaptarse y crecer hasta convertirse en una pieza diferencial.

El mercado se activa: cláusula, renovación y pretendientes

El CD Castellón blindó recientemente a su joven estrella con contrato hasta 2029, una muestra clara de la confianza del club en su proyección. Sin embargo, su cláusula de rescisión se ha convertido en uno de los focos del mercado: en torno a 5 millones de euros tras no lograr el ascenso a LaLiga EA Sports.

Ese escenario ha despertado el interés de varios equipos de Primera División, con el RCD Espanyol como uno de los más decididos en avanzar en la operación. También Osasuna y Celta siguen de cerca su evolución, conscientes de que se trata de un futbolista con presente inmediato y margen de crecimiento.

Un futuro abierto tras su explosión en Castellón

El futuro de Álex Calatrava se encuentra en plena ebullición. El CD Castellón es consciente de que su rendimiento en LaLiga Hypermotion lo ha situado en el escaparate del fútbol español, y el próximo mercado será clave para definir su destino.

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Álex Calatrava, la joya del CD Castellón / INSTAGRAM

Con una temporada sobresaliente, protagonismo constante y estadísticas de jugador diferencial, el mediapunta catalán se ha consolidado como uno de los nombres propios del verano. Su salto a LaLiga EA Sports parece cada vez más cercano, aunque el desenlace dependerá de las negociaciones entre clubes y del propio proyecto deportivo que se le presente.