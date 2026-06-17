El Celta fija su mirada en Ilias Akhomach para reforzar las bandas

El mercado de fichajes de verano continúa dejando nombres interesantes para numerosos equipos de LaLiga, y uno de ellos es el de Ilias Akhomach. El extremo marroquí, propiedad del Villarreal, podría cambiar de aires en busca de un proyecto que le garantice continuidad y protagonismo. En ese escenario aparece el RC Celta de Vigo, un club que necesita reforzar sus bandas con un perfil desequilibrante y vertical. La salida de Bryan Zaragoza dejó un vacío evidente en el ataque celeste, y el internacional marroquí reúne muchas de las cualidades que demanda Claudio Giráldez para potenciar su propuesta ofensiva.

Un talento que necesita continuidad

La pasada temporada no fue sencilla para Akhomach. La enorme competencia existente en el Villarreal limitó considerablemente sus oportunidades, lo que propició su salida durante el mercado invernal rumbo al Rayo Vallecano. En Vallecas encontró los minutos que necesitaba y respondió con actuaciones de gran nivel, convirtiéndose rápidamente en una pieza importante dentro del esquema de Íñigo Pérez.

El perfil que busca el Celta

El conjunto vigués lleva tiempo rastreando el mercado en busca de un jugador capaz de romper partidos desde el uno contra uno. La marcha de Bryan Zaragoza dejó al equipo sin un futbolista con capacidad para desequilibrar en situaciones de uno contra uno, acelerar las transiciones y generar superioridades por banda. Precisamente ese es el perfil que representa Ilias Akhomach.

Archivo - Bryan Zaragoza, en un partido con el Celta de Vigo en la Europa League. / Europa Press/Contacto/Davide Puglisi - Archivo

El extremo destaca por su velocidad, descaro y habilidad en el regate. Es un futbolista que encara constantemente, obliga a las defensas rivales a multiplicar ayudas y ofrece soluciones cuando los encuentros se atascan. Más allá de sus cifras, su impacto sobre el terreno de juego suele ser mayor de lo que reflejan las estadísticas, una característica muy valorada por entrenadores que buscan futbolistas capaces de cambiar el ritmo de los partidos.

Matías Moreno y Oriol Rey defendiendo a Ilias Akhomach / LALIGA

Durante la última campaña firmó dos goles y tres asistencias, unos números discretos si se comparan con su influencia real en el juego. Su capacidad para generar peligro constante y atraer rivales le permitió convertirse en uno de los jugadores más queridos por la afición franjirroja, que disfrutó de una temporada histórica con el conjunto madrileño.

Una operación que dependerá del Villarreal

Según Transfermarkt, Ilias Akhomach está valorado en 12 millones de euros, una cantidad importante para la economía del Celta. No obstante, diferentes fórmulas como una cesión con opción de compra o un traspaso condicionado podrían facilitar una operación que, desde el punto de vista deportivo, tendría mucho sentido para todas las partes.

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El Villarreal permitiría que uno de sus jóvenes talentos siguiera acumulando experiencia y minutos, mientras que el Celta incorporaría un futbolista con margen de crecimiento y un perfil que escasea actualmente en su plantilla. Si el club gallego consigue abrir la puerta a la negociación, Akhomach podría convertirse en una de las incorporaciones más interesantes del verano para reforzar el ataque celeste.