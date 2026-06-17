El Elche se sigue moviendo en el mercado

Tras ejecutar las opciones de compra de Buba Sangaré y Gonzalo Villar, ahora ha sido el turno de Víctor Chust. El Elche ha firmado al jugador hasta junio de 2029. La temporada pasada jugó 31 partidos, 22 de ellos como titular, y se convirtió en una de las piezas claves del Elche. En el comunicado oficial que ha emitido el club a través de su página web y redes sociales explican que “la permanencia de un jugador que ha sido importante en el crecimiento del equipo durante la temporada”.

Uno de los momentos más destacados del defensa valenciano esta temporada llegó en la penúltima jornada. Chust anotó el gol de la victoria ante el Getafe, que fue clave para que el club lograra la permanencia en primera división.

Jugador con pasado valencianista

Victor Chust jugó en las categorías de fútbol base del Valencia CF, hasta que en 2012 se marchó a la cantera del Madrid. En 2021 llegó a debutar con el primer equipo y ese mismo verano se marchó cedido al Cádiz. Al finalizar la temporada 22/23, el conjunto gaditano ejecutó la opción de compra y adquirió al jugador en propiedad por 1 millón de euros. En Cádiz jugó 101 partidos, 40 de ellos en segunda división.

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Junto a Bigas y Affengruber, Chust ha sido el encargado de darle solidez a la defensa del Elche durante su temporada de regreso a LaLiga. Ahora habrá que ver cómo encaja en el esquema de Martín Anselmi, el nuevo entrenador del Elche.